BMG antecipa em 10 vezes o saque aniversário do FGTS. Vale a pena?

O Banco BMG (BMGB4) aumentou as parcelas da antecipação do saque aniversário do FGTS. Agora é possível antecipar até dez parcelas do benefício.

As taxas de juros caem à medida em que o número de parcelas selecionadas pelo cliente é maior. A taxa é de 1,99% ao mês para pagamento de até seis anos; 1,92% ao mês, para operações de sete a nove anos; e 1,89% ao mês, para antecipações de 10 anos.

A contratação do produto é digital e o recurso fica disponível em conta em até um dia útil após a solicitação.

Para ser elegível, o cliente deve possuir saldo em suas contas do FGTS, ter o CPF regular junto à Receita Federal, e cumprir algumas exigências de segurança, como comprovação de idade e capacidade civil.

Antes de solicitar a contratação ao BMG, o cliente deverá, no aplicativo do FGTS, gerenciado pela Caixa, selecionar a opção “Saque Aniversário” e autorizar a consulta do saldo da conta do FGTS pelo Banco BMG.

Escolhida a opção, o cliente deverá permanecer no regime por no mínimo 24 meses. Durante esse período, caso seja desligado de seu trabalho, não poderá sacar integralmente seu saldo do FGTS, recebendo apenas os 40% correspondentes à multa rescisória.

O valor das parcelas anuais é debitado diretamente do saldo do FGTS, no mês do aniversário do cliente, sem a necessidade de boletos, transferências ou outro tipo de meio de pagamento.

A antecipação de até 10 parcelas do saque aniversário do FGTS já está disponível desde o dia 7 de janeiro para clientes de todo o país, por meio do app, WhatsApp, rede de Lojas help! e correspondentes bancários do BMG.

Vale a pena antecipar o valor?

As taxas de juros cobradas pelos bancos na modalidade de crédito variam entre 0,99% a 1,99% ao mês. Ou seja, é possível encontrar taxas mais baratas do que a cobrada pelo BMG.

Contudo, como o banco oferece uma antecipação mais longa (concorrentes antecipam até cinco anos), pode emprestar um valor maior.

As taxas são semelhantes às cobradas no crédito consignado para trabalhadores privados, que variam, em média, entre 1,49% a 2,61%, de acordo com dados do Banco Central.

Em geral, as taxas cobradas na antecipação do saque-aniversário são menores do que as do crédito pessoal, que variam, em média, de 1,79% a 8,88% ao mês nos mesmos bancos.

Embora relativamente mais baixa do que outras linhas de crédito, a taxa média cobrada na linha equivale a 12,7% ao ano, diz Fábio Gallo, professor de finanças da PUC-SP.

"Portanto, o interessado deve só tomar esse empréstimo em último caso. O trabalhador nunca deve optar pela linha para consumo: ela só vale a pena se a pessoa estiver envididada e as alternativas de crédito que tem disponível sejam mais caras".

