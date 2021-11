BNDES quer fortalecer a agenda de desenvolvimento sustentável no país

Em 1982, o então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) decidiu incluir o “S” em sua sigla para incorporar o termo social ao nome e à sua missão. O objetivo era materializar um modelo de desenvolvimento que, além do crescimento econômico, valoriza o bem-estar das pessoas e o respeito ao planeta em uma época em que quase ninguém falava sobre impacto socioambiental positivo no mundo.

Quase 40 anos depois, o hoje BNDES lança a campanha “Sustentabilidade é mais do que você imagina”. A ideia é expandir um conceito ainda muito ligado à dimensão ambiental e mostrar que o banco está, sim, atento a questões como biodiversidade, saneamento e energia limpa, mas também a temas como educação, saúde, trabalho e, no âmbito corporativo, transparência, diversidade e responsabilidade das organizações, bem como a prosperidade econômica, que também é elemento-chave do desenvolvimento sustentável.

O BNDES acredita que a melhor compreensão desse conceito é um passo importante para o fortalecimento da agenda de desenvolvimento sustentável no país.

“Somos o banco brasileiro de desenvolvimento sustentável. Mas, para que ele seja uma realidade no nosso país e no mundo, é necessária a união de forças do setor público, da iniciativa privada e da sociedade civil, porque só atingiremos o grau de mudança necessário para o planeta com esforços conjuntos. Estamos aqui justamente para ajudar a viabilizar essas parcerias”, afirma o banco em comunicado.

Liderança em sustentabilidade

E como a melhor forma de incentivar é dar o exemplo, o BNDES está entre os 2% das organizações mais bem avaliadas no ranking mundial de sustentabilidade da Vigeo Eiris (V.E), agência de classificação associada à Moody’s Corporation que avalia o desempenho das instituições de acordo com critérios ambientais, sociais e de governança (ASG ou ESG, na sigla em inglês).

O reconhecimento internacional é celebrado como uma das credenciais de liderança da instituição nessa área. Considerando apenas organizações de mercados emergentes, o BNDES ocupa a quarta posição mundial.

De 2004 a 2018, o BNDES foi reconhecido pela Bloomberg como o maior financiador de energia limpa do mundo.

O banco estatal também fez a primeira emissão de Letras Financeiras Verdes do mercado nacional para apoiar projetos de energia eólica e solar em 2020.

Em 2011, foi criado o Fundo Clima, que apoia temas como eficiência energética, reflorestamento e economia circular.

Em 2021, além de aderir ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) para fortalecer a transparência de medidas socioambientais, o BNDES lançou uma linha de crédito ASG com juro menor para empresas que reduzirem emissões de gases poluentes ou aumentarem iniciativas sociais.

Neste ano, realizou um cálculo das emissões de GEE que estão sendo evitadas pelos projetos que vêm apoiando desde 2015 e concluiu que totalizam 52 milhões de toneladas, o equivalente a 19 anos sem carros na cidade de São Paulo.

Além disso, o BNDES contabilizou que os projetos estruturados pela instituição desde 2020 estão levando serviços de saneamento a aproximadamente 9 milhões de pessoas.

O banco deixa claro que seus compromissos são com os resultados para a sociedade, para o planeta e para a prosperidade, e não com os montantes que financia: “não é o montante que faz diferença, mas a transformação que ele faz na vida das pessoas”.

Na prática

Os objetivos de sustentabilidade do BNDES contemplam promover o desenvolvimento sustentável do Brasil, apoiando o atingimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU; promover a transição justa (reduzindo desigualdades) para uma economia neutra em carbono no país; e ampliar as práticas ASG na organização e estimular sua adoção no país.

Para atingi-los, o banco assumiu cinco compromissos para alcançar até 2022, todos eles associados a metas concretas: 1. Contribuir com acesso a serviços básicos a quem mais precisa

Meta:beneficiar 1.000 unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e 1 milhão de alunos de educação básica e profissionalizante. E também financiar projetos de saneamento que beneficiem 6,5 milhões de pessoas e estruturar projetos de saneamento que ampliem o acesso para 20 milhões de pessoas. 2. Ajudar a gerar oportunidades de trabalho e apoiar o empreendedorismo

Meta: incentivar a criação ou manutenção de 6,5 milhões de empregos e beneficiar 625.000 micros, pequenas e médias empresas e pessoas físicas. 3. Apoiar a ampliação da infraestrutura e indústria sustentáveis

Meta: beneficiar 1 milhão de pessoas por dia com transporte público de média e alta capacidades, além de proporcionar acesso de 4 milhões de pessoas à conexão de banda larga e expandir ou melhorar 2.500 km de ferrovias. 4. Contribuir para ampliar o uso de energias renováveis

Meta: ampliar a geração desse tipo de energia em 3 GW até 2022, aumentando em 7% a base instalada no país. 5. Apoiar a preservação e restauração de florestas e parques

Meta: estruturar projetos de concessão de 20 unidades de conservação.

O BNDES afirma estar comprometido em apoiar o Brasil na integração das agendas econômica, social e ambiental para ajudar o país a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), realizar a transição justa para uma economia neutra em carbono e alcançar prosperidade econômica.

Isso se traduz em toda a sua forma de atuar, desde as políticas que regem suas atividades até a divulgação de compromissos de sustentabilidade, fazendo jus ao título de banco nacional do desenvolvimento sustentável.