BNDES vende R$ 2,7 bi em ações da JBS em block trade. Entenda

O BNDES vendeu 70 milhões de da JBS (JBSS3) por 38,01 reais cada uma em bloco nesta quinta-feira, 16, segundo duas fontes ouvidas pela Bloomberg. O leilão de 2,7 bilhões de reais na B3 foi realizado pelo Bank of America (BofA) e saiu pelo mínimo, um desconto de cerca de 0,5% em relação ao fechamento de quarta-feira de 38,19 reais, disseram as fontes.

O BofA confirmou que está liderando a transação, sem dar maiores detalhes. O BNDES não respondeu a pedido de comentário. A JBS não comenta.

Um potencial comprador pode ser a própria JBS, que possui um programa de recompra ativo, de acordo com o BTG Pactual. A administração da companhia vê as recompras como uma “opção de alocação de capital valiosa” considerando o desconto ao qual o papel negocia em relação a pares, analistas do banco liderados por Thiago Duarte escreveram em nota de 9 de dezembro.

O Brazil Journal reportou antes sobre o plano do BNDES.