Boatos de aquisições puxam disparada de varejistas na B3; Renner salta 9%

O setor de varejo de vestuário, que parecia esquecido pelos investidores, ainda pressionado pelos efeitos da pandemia, parece que virou a bola da vez do mercado: depois da disparada da Hering (HGXT3) após anunciar, na quarta-feira à noite, que rejeitou uma proposta de fusão com a Arezzo (ARZZ3), o holofote recai agora para a Lojas Renner (LREN3).

A companhia confirmou, por meio de fato relevante divulgado nesta tarde, que avalia a possibilidade de realizar uma oferta de de distribuição primária (quando os recursos vão para o caixa da empresa), com esforços restritos. Mas que, até o momento, não há definição sobre o montante.

Pouco antes, o site Brazil Journal informava que a operação poderia chegar até 4,5 bilhões de reais, com objetivo de financiar o plano da companhia de crescimento orgânico e eventualmente estar pronta para uma operação de fusão e aquisição.

Com a confirmação da oferta, as ações da Renner subiam 8,59%, às 14h40, sendo cotadas em 45,50 reais, a maior alta do .

No mercado, há boatos de que, na mira da empresa para uma possível aquisição, poderiam estar a C&A (CEAB3) ou a Lojas Marisa (AMAR3). Os papéis da C&A saltam 9,10% e os da Marisa, 13,26%.

"Após ficar largado, pelos investidores, nos últimos meses, o setor de varejo volta a ficar super aquecido e com possíveis fusões e aquisições à vista", comentaram os analistas da Ativa Investimentos.

Também nesta tarde o Grupo Soma (SOMA3) confirmou que avalia uma combinação de negócios com a Shoulder, mas afirma que as conversas estão em fase preliminar.

No fato relevante, a companhia disse que não há nenhum documento assinado. Ontem, o jornal Valor Econômico apontava que a companhia estava em negociação para possível aquisição da Shoulder.

Nesta sessão, os papéis do Grupo Soma sobem 2,90%, indo para 15,24 reais.

Depois de meses esquecido, o setor de varejo volta a aquecer com essas notícias sobre fusões e aquisições, comenta Bruno Lima, head de research da EXAME Invest Pro.

Além disso, Lima aponta que, essa alta do setor pode ter sido intensificada por um "grande short squeeze" no setor. O short squeeze ocorre quando investidores que estão vendidos (short) na ação, ou seja, apostando na queda da cotação, se veem obrigado a entrar no mercado comprando porque os preços vão na direção oposta.

Como esses papéis estavam praticamente largados no mercado, muitos investidores estavam "short" (posicionados na venda), ou seja apostando na queda das cotações. Com essa sobrevida, esses investidores começaram a desmontar suas operações", explicou.