BofA reitera recomendação para ações da JBS e vê upside de quase 50%

Analistas do Bank of America reiteraram sua recomendação de compra para as da JBS (JBSS3), após a divulgação do resultado do terceiro trimestre. No período, a empresa registrou líquido de 7,6 bilhões de reais, representando um crescimento anual de 142,1% e acima do consenso de mercado da Bloomberg, de 5,71 bilhões de reais.

A receita também superou o esperado, aumentando em 32,2% para 92,6 bilhões de reais no trimestre ante consenso de 87,08 bilhões de reais.

O resultado levou analistas do BofA a, não só manter sua recomendação para os papéis da JBS, mas também a elevar de 50 reais para 55 reais o preço-alvo para o ativo, com potencial de alta de 45,27% em relação ao do último fechamento, de 37,86 reais.

"Acreditamos que a combinação do forte momento EUA com movimentos inorgânicos assertivos e altos retornos em termos de dividendos/recompras é inegável. Além disso, vemos a empresa dando os passos certos para a simplificação corporativa e potencial listagem nos Estados Unidos, o que permitiria à empresa ter acesso a capital mais barato e usar sua estrutura corporativa para alavancar seu potencial de fusões e aquisições", afirmam o BofA em relatório.

"A carne bovina dos EUA continua a superar a ampla taxa de corte, impulsionada pela forte demanda e a Pilgrim's Pride Corporation [subsidiária da JBS] tem sido capaz de repassar os custos aos preços devido à sua exposição ao serviço de alimentação", pontuam.