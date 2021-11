Bolsa chegou ao piso? Para estrangeiros, é hora de voltar às compras

A queda da bolsa brasileira contrasta com outros mercados acionários, onde os índices dispararam este ano mesmo diante da inflação crescente, gargalos na cadeia de suprimentos e expectativa de desaceleração do crescimento econômico.

Com isso, o mercado brasileiro pode parecer um refúgio em comparação aos múltiplos mais esticados de outras bolsas. O Ibovespa é negociado a cerca de 8 vezes o estimado de 2022, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.Isso representa cerca de metade do valuation do índice Euro Stoxx 50, uma referência da zona do euro, e cerca de um terço do S&P 500.

Malcolm Dorson, gestor da Mirae Asset Global Investments em Nova York, disse que parte desse movimento de compra estrangeira é resultado de investidores que reduziram a exposição à China após a do setor imobiliário no país.

“Muitos fundos precisam realocar ativos depois de cortar a exposição à China e agora veem o Brasil ser negociado a 2,6 desvios-padrão abaixo da média histórica”, disse Dorson.

No entanto, o aumento das taxas de juros e as eleições presidenciais de 2022 obscurecem as perspectivas para o Brasil. Diante dessas incertezas, investidores domésticos têm evitado ativos mais arriscados e migrado parte de seus recursos de volta à , acelerando saques de fundos multimercado e de ação.

O dólar subiu cerca de 3,6% em relação ao real em outubro, marcando o pior desempenho do real entre as 31 moedas monitoradas pela Bloomberg depois da lira turca, apesar da forte recuperação na quarta-feira. Alguns investidores estrangeiros podem ter aproveitado a taxa de câmbio para comprar ativos brasileiros, mas, para que o fluxo estrangeiro se recupere de forma mais significativa, o real precisa se estabilizar, disse Carlos Botelho, diretor de investimentos da Limiar Capital Management em Arlington, Virgínia.

“Não esperaria que os estrangeiros liderassem a estabilização do mercado, mas que os locais se tornem menos pessimistas”, disse.

Além disso, estrategistas do Morgan Stanley liderados por Guilherme Paiva argumentam que as ações brasileiras ainda não estão baratas o suficiente: a relação preço/lucro é influenciada pelos resultados recordes de produtores de commodities, que possuem forte peso no Ibovespa.

Mas os balanços de empresas brasileiras têm sido positivos em sua maioria. Das 24 companhias do Ibovespa que divulgaram resultados trimestrais, 82% atenderam ou superaram as estimativas de lucro. O mercado também desacelerou as perdas, pelo menos temporariamente. O Ibovespa subiu mais de 2% em relação à mínima do ano em 29 de outubro.

“Claramente ainda é uma situação fluída, mas os investidores estão vendo muitos nomes de qualidade caindo junto com os ruins, o que cria boas oportunidades de entrada”, disse Dorson, da Mirae.