Bolsa em novembro: onde investir e quais setores evitar

Se outubro foi um mês conturbado na brasileira, novembro tem tudo para não ficar atrás. Embora o tenha passado por um movimento de correção, subindo 2% no primeiro pregão do mês, analistas alertam que ainda não é hora para comemorar, uma vez que todos os fatores de risco ainda estão na mesa. Os principais são: cenário fiscal, escalada na taxa , disparada da inflação e alta do dólar.

Do lado fiscal, o mercado está no escuro porque ainda não se sabe como o governo irá pagar os custos de seu novo programa social, o Auxílio Brasil. A PEC dos precatórios, que dribla o teto de gastos e viabiliza o programa, está enfrentando dificuldades para ser aprovada – a votação do texto na Câmara foi adiada para esta quarta-feira por falta de um quórum que desse vitória à base governista.

Se o plano “A” falhar, existe o temor que o governo venha a adotar medidas com potencial ainda mais negativo para as contas públicas – como a extensão do auxílio emergencial por meio de crédito extraordinário.

“São atitudes que passam uma insegurança muito grande, principalmente para o investidor estrangeiro, que acaba retirando dinheiro do Brasil – principalmente de – e realocando fora do País, em ativos mais sólidos, ou mesmo migrando de renda variável para ”, afirma Felipe Vella, analista Técnico da Ativa Investimentos.

A renda fixa, a propósito, tem roubado a cena da bolsa conforme a taxa básica de juros, a Selic, avança. A insegurança fiscal foi o estopim para que o Banco Central adotasse uma postura monetária mais dura, elevando a Selic em 1,5 ponto percentual, para 7,75% ao ano.

E a alta não para por aí. Para 2022, o mercado já espera uma Selic na casa dos dois dígitos, em ao menos 10,25% ao ano, o que não acontece desde 2017.

Para além dos riscos fiscais, a escalada da inflação também ajuda a manter a Selic nas alturas. Esta semana, economistas aumentaram a previsão para a inflação prevista para 2022 de 4,40% para 4,55%, o que afasta ainda mais o país da meta de 3,5% perseguida pelo Banco Central.

A cereja do bolo é o dólar. Quando a Selic sobe, o câmbio costuma perder força com a entrada de dólares no País. Mas não é o que tem acontecido dessa vez. Isso porque os riscos fiscais estão se sobrepondo aos benefícios de no Brasil. O resultado é menos capital estrangeiro fluindo para a bolsa e mais dificuldades para as empresas que têm custos dolarizados.

Diante de tantos desafios, as perspectivas para o Ibovespa são mais conservadoras, mas analistas ainda enxergam boas oportunidades de alocação. A expectativa é de fortalecimento das chamadas blue chips, as maiores da bolsa, que são papéis atrelados ao setor bancário – que avança junto com a Selic –, e ao setor de commodities, que ganha com o dólar em alta.

“São papéis que podem dar um suporte para a bolsa até o final do ano. Se a PEC dos precatórios for aprovada e não tivermos mais nenhuma surpresa no front fiscal, o Ibovespa pode fechar 2021 na casa dos 120 mil pontos”, afirma Renan Vieira, gestor da Taruá Capital.

Confira abaixo onde investir e quais setores evitar, segundo quatro especialistas ouvidos pela EXAME Invest.

Bancos voltam aos holofotes

O setor bancário é um dos destacados por analistas e gestores como ganhador nesse momento de incertezas. Os grandes bancos, como Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11) e Banco do Brasil (BBAS3), são ganhadores naturais de um cenário de juro mais elevado porque conseguem cobrar mais caro pelos empréstimos, aumentando sua margem de .

“Se os bancos conseguirem repassar o spread [do aumento da Selic], irão apresentar uma receita líquida melhor. Além disso, o mix da carteira de crédito também deve ter resultados cada vez melhores com a taxa de juros mais alta”, afirma Rodrigo Crespi, especialista de mercado da Guide Investimentos.

Outro ponto positivo do setor é que as ações bancárias costumam ser boas pagadoras de , trazendo uma segurança extra para o acionista em tempos de turbulência na bolsa.

Vale lembrar ainda que os papéis dos grandes bancos ainda estão operando em queda no acumulado do ano.

Empresa Código Retorno em outubro (%) Retorno em 2021 (%) Itaú ITUB4 -19,43 -22,22 Bradesco BBDC4 -4,46 -16,22 Santander SANB11 -2,74 -19,23 Banco do Brasil BBAS3 -1,38 -24,87 *Fonte: Investing

Exportadoras surfam a alta do dólar

Enquanto o setor financeiro se beneficia com a elevação da Selic, as exportadoras aproveitam a alta do dólar. Frigoríficos como JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3) já apresentam fortes altas no acumulado do ano e devem continuar a apresentar bons resultados – considerando principalmente a operação no mercado americano, uma economia mais recuperada do que a local.

“Além disso, o resultado dessas companhias é dolarizado, o que beneficia a geração de caixa. É um setor muito resiliente”, destaca Crespi.

Empresa Código Retorno em outubro (%) Retorno em 2021 (%) JBS JBSS3 5,84 62,67 Marfrig MRFG3 3,27 75,33 Minerva BEEF3 -6,89 -3,83 BRF BRFS3 -14,25 4,81 *Fonte: Investing

O cenário também pode ser positivo para as empresas associadas ao minério de ferro, como a mineradora Vale (VALE3). Nos últimos meses, a commodity sofreu fortes baixas após o governo chinês impor restrições à indústria siderúrgica do país. O minério acumula queda anual de 33,15% até o final de outubro, com queda de 10% apenas no último mês.

É possível, no entanto, que o cenário melhore até o final do ano. Segundo análise da Toro Investimentos, a commodity pode passar por um cenário de correção em novembro, “em meio à expectativa de que o pico da demanda chinesa no outono ajude a recuperação imediata dos preços”.

Já Vieira, da Taruá, defende que o minério deve encontrar um patamar de equilíbrio próximo dos 100 dólares a tonelada – na máxima, atingida em maio, a commodity chegou a ser negociada acima da marca de 200 dólares por tonelada.

“Mesmo que a commodity volte a cair, acreditamos que a queda não deve passar do patamar de 100 dólares por tonelada. E isso somado a um dólar na casa de 5,60 reais, deixa a Vale barata. É um bom momento para estar posicionado na empresa”, diz.

A gestora também acredita que as siderúrgicas devem se beneficiar, com destaque para a Gerdau (GGBR4), que tem grande parte de suas operações nos Estados Unidos.

Empresa Código Retorno em outubro (%) Retorno em 2021 (%) Gerdau GGBR4 -0,74 8,79 Vale VALE3 -6,07 -17,30 Usiminas USIM5 -17,80 -10,34 CSN CSNA3 -20,71 -27,32 *Fonte: Investing

Petrobras: um caso à parte

Entre as commodities, o cenário é ainda mais favorável para o petróleo que, diferente do minério de ferro, vem em uma trajetória de alta. O dos contratos futuros do petróleo Brent, usado como referência no Brasil, avança 63% no acumulado do ano, com alta em torno de 15% apenas nos últimos dois meses.

O cenário seria perfeito para a Petrobras (PETR3/PETR4), não fossem as ameaças de intervenção que pairam sobre a empresa. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro fala em privatizar a companhia, enquanto, de outro, afirma que a empresa não deve dar “tanto lucro”, e acena para uma necessidade de contenção nos repasses dos preços.

Para Vieira, o governo não deve intervir na estatal e ela continua sendo uma boa aposta. “Se fosse para acontecer uma intervenção, já teria ocorrido. Os preços do petróleo estão subindo e a empresa vem repassando os aumentos. Os papéis estão muito atrativos, considerando o patamar de preço atual do petróleo e do dólar”, diz.

Já os analistas do BTG Pactual digital preferem apostar em ações de empresas privadas do setor, como PetroRio (PRIO3) e 3R Petroleum (RRRP3).

Empresa Código Retorno em outubro (%) Retorno em 2021 (%) Petrobras PETR4 0,07 -1,20 Petrobras PETR3 -1,71 -0,52 PetroRio PRIO3 -6,20 66,69 3R Petroleum RRRP3 -24,08 -6,45 *Fonte: Investing

Consumo, techs e aéreas na lanterna?

Entre os analistas consultados pela EXAME Invest, é unânime a percepção de que os setores mais prejudicados da bolsa são os que são diretamente afetados pelo aumento da Selic ou do dólar.

No caso do câmbio, as aéreas Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4), que tem seus custos dolarizados, devem ter suas operações impactadas pela alta da moeda americana.

Já as companhias de crescimento acelerado, como as de tecnologia e consumo, tendem a sofrer uma forte correção nos preços em cenários de juros elevados. Isso porque essas empresas dependem de mais financiamento para crescer e os juros mais altos encarecem o crédito usado para a expansão.

No caso das varejistas e dos shoppings, a alta da Selic e a disparada da inflação também prejudicam o resultado das vendas, uma vez que os consumidores têm menor acesso ao crédito enquanto os preços dos produtos ficam ainda mais caros.

Ainda assim, é possível encontrar oportunidades no setor. Para Bruno Lima, analista de ações do BTG Pactual Digital, algumas empresas do setor estão muito descontadas. “Começa uma discussão sobre quão pessimista acaba sendo o fluxo de caixa dessas companhias para justificar o preço a que estão sendo negociadas”, afirma.

Para aproveitar o momento de baixa, o banco colocou na carteira as ações da varejista Arezzo (ARZZ3) e da companhia de shopping centers Iguatemi (IGTA3) – ambas associadas ao consumo de alta renda, que tem sido um subsegmento com forte resiliência em tempos de incerteza.