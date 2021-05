Bolsa está bem precificada, mas ainda tem oportunidades, diz Helô Cruz

Heloísa Neves Cruz, analista certificada, é uma das mulheres conhecidas e respeitadas no mundo da Fintwit, a comunidade do mercado financeiro brasileiro no Twitter. Conhecida como Helô Cruz, ela pode ser considerada uma analista de influente. Entre seus quase 70.000 seguidores estão alunos de seus cursos, que ensinam como calcular o justo de um papel. Para ela, a subida recente da de valores faz com que esteja perto de seu topo, mas ainda há boas oportunidades.

Aproveitar as melhores oportunidades na bolsa exige conhecimento. Venha aprender com quem conhece na EXAME Invest Pro

Cruz defende seu trabalho: é especialista em apostar em ações com baixa e média capitalização que passam despercebidas pela maioria dos investidores. Após sete anos, a gestora resolveu abrir o seu fundo, o Stoxos, que antes tinha o formato de clube de investimentos. Focado em small caps, já captou 50 milhões de reais e tem cerca de 500 cotistas em menos de seis meses. Desde o seu início, o fundo se valorizou cerca de 40% ao ano.

A cobrada é de 2% ao ano, enquanto a é de 20% sobre o que exceder o . O valor da aplicação mínima inicial é de 5.000 reais, e, as demais, de 100 reais. Chama a atenção o resgate das , fixados em D+122 dias, para, segundo Cruz, "afastar os zé cotinhas". "Meu fundo tem objetivo de . Quem embarca tem de concordar com a minha tese."

Veja abaixo a entrevista completa concedida pela gestora para a EXAME Invest:

Qual é a sua visão atual sobre a bolsa e os IPOs?

Acredito que a bolsa esteja perto do topo. Estou animada com a política e a economia. Mas, a partir de 120 mil pontos do Ibovespa, eu trabalho com hedge para queda grande. Claramente muitas ações estão bem precificadas.

Não sou otimista com o índice Ibovespa. Quando olho bancos, por exemplo, evito ações que podem ser disruptadas de maneira relevante. Além disso, Vale (VALE3) já foi bastante precificada: não acredito que a China vá deixar o preço do minério de ferro em mais de 200 dólares para sempre.

Diversas varejistas e empresas relacionadas ao consumo também já andaram bastante. Magazine Luíza (MGLU3) e Mercado Livre (MELI34) precisam agora crescer em um ritmo forte para a atração voltar, pois já têm um baita crescimento precificado em suas ações.

Resumindo, minha visão agora é a de que nem tudo é oportunidade, mas ainda existem muitas empresas pouco vistas e que apenas não estão organizadas, redondas ou com margem alta.

Há uma concentração de market share no mercado, provocada pela pandemia. Para o país isso não é bom, mas para as grandes empresas listadas, sim. Agora entramos em uma segunda etapa, a de fusões e aquisições. Já percorremos metade do mercado otimista. Essa segunda etapa pode ser longa (nos Estados Unidos durou dez anos), mas pode não ser.

Nesse cenário de taxa juros baixas existe espaço para muitos IPOs, mas o mercado está seletivo. Vieram alguns bons IPOs e depois a qualidade começou a cair. Mas consigo ver um ciclo positivo para o Brasil pós-pandemia. Há boas expectativas para o PIB: as revisões são todas para cima. Se a inflação desacelerar agora e a taxa de juros continuar baixa, vai ter espaço para as small caps abrirem capital. Tem apetite para isso.

Você já disse que há menos assimetria de informação a favor dos grandes fundos, o que beneficia o pequeno investidor. Pode explicar?

Neste sentido a pandemia foi boa para o investidor pessoa física. Muita coisa acontecia na forma de reuniões em que participavam apenas os investidores institucionais. Agora tem live disponível no YouTube. Diversas empresas entenderam que, em geral, os fundos ficaram muito grandes e não conseguem em small caps. Quem fez um bom trabalho neste sentido foi o Thiago Alonso, CEO da JHSF (JHSF3). Viu que precisava ajudar a pessoa física a entender o negócio.

Sou uma investidora institucional, mas faço a ponte das empresas com pessoas físicas nos meus cursos. Ajudo a se comunicarem melhor. Muitas empresas fazem IPO e, quando vão apresentar resultado, não explicam direito o negócio.

O IPO é muito injusto com a pessoa física, que não tem metade da informação que um fundo tem. A empresa precisa equalizar isso, até mesmo produzindo vídeos. O investidor institucional consegue visitar a fábrica, mas o pequeno, não. Tem de ser multimídia, visual, ter comentários de clientes e fornecedores.

Existem várias empresas buscando essa linha e que entenderam que a pessoa física é leal, que compra a ação e esquece. Muitos são clientes do negócio. Recentemente a ação da moda era a da Via Varejo (VVAR3). Você via acionistas ativos nas redes sociais que mandavam comprar ação e dizendo com orgulho que comprou eletrodomésticos na rede. Isso reforça a marca.

A Weg (WEGE3), por exemplo, tem uma base enorme de investidores pessoas física. A ação teve até uma queda relevante, na questão de preço justo, mas mesmo assim o pessoal compra. É uma empresa que conquistou sua base.

Tem grupo no mercado que diz que não se deve investir em fundo, que uma pessoa pode fazer stock picking. Mas para isso precisa estudar. Na pandemia muita gente conseguiu entrar em papéis com preços muito baixos e viu multiplicar. Se o investidor gasta uma hora com ginástica, cuide da cabeça, leia e estude também. Vale a pena.