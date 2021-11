Bolsas de estudo no exterior; Bolsonaro em Dubai e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsas de estudo no Canadá, Holanda, EUA; veja os programas abertos

Quer estudar fora do Brasil em 2022? Confira a seleção de programas de bolsas de estudo com inscrições abertas

Bolsonaro embarca nesta sexta para viagem a Dubai e outros países

Presidente participa da Expo Dubai, feira de negócios e inovação, e segue para o Qatar e Bahrein; Tarcísio de Freitas e outros ministros terão encontros com

Distância entre Lula e Bolsonaro no 2º turno aumenta de 12 para 17 pontos

Pesquisa EXAME/IDEIA mostra que Lula ampliou a vantagem em relação a Bolsonaro no segundo turno. Se as eleições fossem hoje, o petista teria 48% dos votos e o candidato à reeleição, 31%

Ciro e Moro são os nomes mais fortes para a terceira via, diz EXAME/IDEIA

Apesar dos dois se mostrarem mais competitivos dentro da terceira via, a distância deles para Lula e Bolsonaro ainda é considerável: quase 20 pontos percentuais.

Natura na NYSE, setor de serviços, CVC e o que mais move o mercado

Bolsas apresentam leves altas no exterior, com investidores atentos à temporada de resultados

75% dos brasileiros se sentem mais seguros com avanço da vacinação

Pesquisa foi feita pelo Ipec com 2 mil pessoas a pedido da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim) e da Pfizer

Nokia, pets e idosos: os segredos da Multilaser para chegar aos R$ 4 bi

A companhia brasileira dobrou de tamanho nos primeiros nove meses de 2021 e busca novos mercados para manter o ritmo de crescimento de receita e

Em dia decisivo, COP26 tem novo rascunho de acordo final

Nova versão atenua referência a combustíveis fósseis. Entenda

COP das empresas e da juventude termina hoje com esperança de acordo

A expectativa é de concordância entre os países para regulamentar o Artigo 6º do Acordo de Paris

Marisa avança no on-line com marketplace e já mira carteira digital

Plataforma de vendas foi lançada este mês e deve fornecer curadoria detalhada de produtos voltados à mulher da classe C, diz CEO

Inflação de dois dígitos limita promoções da Black Friday

Por causa da escassez de matérias-primas e alta do câmbio, houve um reajuste médio de 30% nos preços dos eletroeletrônicos desde o início da pandemia

Política e mundo

Como Musk ganhou seu primeiro dólar — e como gasta seus US$ 288 bilhões

Apesar de ter perdido US$ 50 bilhões em apenas dois dias, o CEO da Tesla continua sendo a pessoa mais rica do mundo

Entenda a importância das eleições parlamentares da Argentina

Governabilidade do segundo semestre do mandato do presidente Alberto Fernández está em jogo. Entenda

Crianças portuguesas estão ‘falando como brasileiros’, entenda por quê

O tema se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Brasil

Enquanto você desligou…

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Dentre os destaques desta semana, as estreias de dois filmes nacionais na Amazon Prime Video, "Detetive Madeinusa" e "Moscow"

Como o homem mais rico do mundo gasta a própria fortuna

Mesmo após perder US$ 50 bilhões nesta semana, Elon Musk continua sendo a pessoa mais rica do mundo

Tesla teve cinco fundadores, mas três não ficaram bilionários. Por quê?

Entre os cinco fundadores da empresa, apenas dois podem ser considerados bilionários, e um deles é o atual CEO

Frase do dia

“Uma boa ideia é muito mais difícil de encontrar do que dinheiro. Por isso, se você acredita na viabilidade da empresa que pretende abrir, seja perseverante” -- Luiza Trajano.

Abertura de mercado

