Bolsas de NY recuperam perdas; EWZ sobe mais de 1% e dólar recua

As bolsas de Nova York abriram em alta nesta sexta-feira, 9, impulsionadas por de energia e bancos em meio a uma retomada do apetite ao risco, após incertezas sobre o ritmo de recuperação da economia e a disseminação da variante Delta do coronavírus derrubarem os principais índices de ações na véspera.

A valorização do setor de energia e bancos é motivada pela alta nos rendimentos dos títulos dos EUA após a queda acentuada nos últimos dias. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dez anos subiu para 1,344% no dia seguinte a uma baixa de quase cinco meses de 1,25%.

Às 11h, índice Dow Jones subia cerca de 1%, enquanto o S&P 500, 0,72% e o Nasdaq, 0,22%.

Na ausência de indicadores importantes nos próximos dias, a atenção dos investidores agora está voltada para os resultados dos bancos na próxima semana.

Analistas esperam crescimento de de 65,4% para as empresas do S&P-500 no trimestre, ante previsão anterior de crescimento de 54% no início do período, segundo dados do Refinitiv IBES.

Wells Fargo & Co, Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co, Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc e Bank of America Corp sobem entre 1,8% e 2,3%.

Fora do setor bancário, a Levi Strauss & CO sobe quase 5%, a fabricante de jeans tendo dito que espera um lucro sólido para todo o ano.

Grupos de petróleo como Exxon Mobil, Schlumberger e Halliburton avançam entre 0,7% e 1,3% com a alta nos preços do petróleo depois que a EIA anunciou uma queda acentuada nos estoques de petróleo nos Estados Unidos na semana passada.

O Brent ganhou 1,2%, para 75 dólares o barril, e o petróleo leve dos EUA (West Texas Intermediate, WTI), 1,49%, para 74 dólares

Mercado brasileiro

Em linha com o a recuperação das bolsas globais, o ETF EWZ, que segue o mercado brasileiro, avança 1,5%. Na quinta-feira, 8, o caiu 1,25%, fechando a semana em queda de 1,72%. Nesta sexta, devido ao feriado paulista em homenagem à Revolução Constitucionalista, a B3 está fechada para negociações.

Este será o último feriado regional em que a brasileira estará fechada, sendo que a partir de 2022, a B3 só vai parar em feriados nacionais - e fins de semana.

Com menor liquidez devido a ausência do mercado de futuros da B3, o dólar cai 0,4% contra o real nesta sexta, quebrando a sequência de oito altas consecutivas. Às 11h, o papel era negociado a 5,23 reais.

