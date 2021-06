Bolsas em NY fecham em queda com aumento de receio sobre inflação

As bolsas norte-americanas fecharam a quinta-feira, 3, no vermelho, com de tecnologia pressionado o S&P 500 e o Nasdaq, enquanto investidores contrabalançaram preocupações sobre a inflação e o risco de menos estímulo com algum alívio sobre aumentos de impostos corporativos.

O Dow Jones teve uma queda mais branda, já que as ações se recuperaram um pouco depois de relatos de que o presidente Joe Biden propôs descartar sua proposta de aumentar tributos para empresas.

Nesta quinta-feira, a brasileira ficou fechada pelo feriado de Corpus Christ, mas o EWZ encerrou o dia em queda e recuou 0,99%. O EWZ é o ETF mais líquido ligado às ações brasileiras, e seu desempenho dá uma dimensão de como o poderia ter se comportado com a B3 aberta. Vale lembrar que a B3 funciona normalmente nesta sexta-feira, 4.

Dados sobre auxílio-desempenho e números sobre a criação de empregos no setor privado melhores do que o esperado para maio endossaram o fortalecimento das condições de trabalho. Além disso, dados sobre a atividade do setor de serviços aumentou para um nível recorde.

Com isso, aumentam os temores de que os dados econômicos robustos podem levar o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) a reduzir o apoio monetário liberado durante a pandemia do coronavírus mais cedo do que o esperado. Investidores agora aguardam relatório do governo dos EUA sobre emprego que será divulgado na sexta-feira, 4, para ter mais clareza sobre a força da recuperação do mercado de trabalho.

"O mercado está digerindo dados econômicos fortes com algumas pressões inflacionárias e determinando se isso mudará o momento da redução gradual do Fed e como incluir isso nos preços das ações", disse Brad Neuman, diretor de estratégia de mercado da Alger em Nova York.

O Dow Jones caiu de 0,07%, para 34.577,04 pontos, o S&P 500 perdeu 0,36%, para 4.192,85 pontos, e o Nasdaq recuou 1,03%, a 13.614,51 pontos.

