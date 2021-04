Bolsonaro enfrenta pressões; inflação perto de 5% e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Produção da Vale, estreia da Blau e o que mais move o mercado

Bolsas ocidentais têm leves quedas, após sequência de recordes em Nova York; na China, Composto de Xangai sobe com apostas em empresas de carros elétricos

Mercado passa a ver inflação perto de 5% em 2021

Relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta semana prevê taxa de crescimento em queda e maior depreciação do real

Bolsonaro enfrenta na semana pressões da CPI da Covid e da Cúpula do Clima

CPI da pandemia e reunião de líderes sobre o clima devem trazer desafios ao presidente Bolsonaro

Flow Podcast: a “conversa de bar” de Igor e Monark que conquistou o Brasil

Dupla comanda um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, e também uma empresa que investe na produção de conteúdo de áudio

Renner anuncia follow-on e pode fazer maior oferta de do ano

Gigante da moda brasileira prepara oferta subsequente de até 137,7 milhões de ações; valor arrecadado pode superar 6,4 bilhões de reais

Coca-Cola supera expectativas em e receita no 1º trimestre

A companhia registrou lucro líquido de US$ 2,25 bilhões no primeiro trimestre de 2021

Emissão de dívida verde por emergentes pode chegar a US$ 100 bi

O International Finance Corporation, braço de investimentos do Banco Mundial, e a gestora Amundi projetam que as emissões aumentarão em ritmo acelerado em relação aos US$ 40 bilhões em 2020

Auxílio emergencial é pago a beneficiários do Família com NIS 2

O recebimento dos recursos segue o calendário normal do Bolsa Família, pago nos últimos dez dias úteis de cada mês

Política e mundo

Relatório do clima em 2020 deve acelerar busca por resultados ambientais

Apresentado há poucos dias da Cúpula do Clima, os novos indicadores de temperatura do planeta podem pressionar os países descomprometidos com a pauta verde

EUA e China prometem trabalhar juntos contra mudança climática

Declaração foi feita em um incomum comunicado conjunto feito ao final da visita do enviado climático do presidente Joe Biden a Xangai

Empresas dos EUA quadruplicam número de latinos em conselhos

Cerca de 82 latinos ingressaram nos conselhos de empresas de capital aberto entre janeiro e março, ante 19 nomeações no mesmo período do ano passado

As dificuldades de calcular os custos do bloqueio do Canal de Suez

Empresas de carga, autoridades governamentais e inúmeras partes afetadas: todos vão levantar os prejuízos, e o peso pode recair sobre a seguradora da proprietária do Ever Given

Enquanto você desligou…

Nasa realiza voo histórico do helicóptero Ingenuity em Marte

Pairando a uma altura de 3 metros, o drone Ingenuity avançou mais um passo na exploração espacial

Estágio e Trainee: Heineken, JBS, Mars e mais 37 empresas abrem vagas

Confira as oportunidades em todo o Brasil para estudantes e recém-formados em cursos como engenharia, relações internacionais e administração

21 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de abril para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Com itens sustentáveis, Vans lança coleção em parceria com artista

Tênis, camisetas e acessórios feitos com insumos sustentáveis fazem parte da collab entre a Vans e o artista, surfista e ativista, Chris Johanson

Agenda

Nesta segunda-feira (19), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

“A felicidade não é algo pronto. Ela vem de suas próprias ações” – Dalai Lama.

