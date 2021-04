Bolsonaro na Cúpula do Clima; aquisição da Locaweb e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira, 22, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: sanção do Orçamento, BCE e o que mais move o mercado

Com foco em temporada de balanços e discurso de Lagarde, bolsas da Europa abrem em alta

O protagonista acidental: Brasil está no centro do debate global do clima

A Cúpula do Clima, organizada pelo presidente americano Joe Biden, tinha o objetivo de aparar as arestas entre as grandes potências na área ambiental, mas os erros do Brasil colocaram o país na berlinda

EUA promete cortar emissões de gases pela metade até 2030

Os cortes de emissões devem vir de usinas de energia, automóveis e outros setores econômicos, mas o governo Biden não estabeleceu metas individuais

Agenda ambiental com a China pode ser "mina de ouro" do Brasil

Até hoje, a China não tem pressionado o Brasil sobre sua política climática. Mas uma agenda sustentável entre os dois países poderia gerar bilhões de dólares — e ajudar na retomada econômica

Locaweb faz aquisição de empresa de software de gestão por R$ 524 milhões

Lançado em 2009, o Bling é um sistema de gestão online, para o segmento de e-commerce de micro e pequenas empresas

Motoristas de apps se opõem à fusão entre Localiza e Unidas

Categoria está preocupada com o impacto da união entre Localiza e Unidas. De acordo com a Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, 25% dos motoristas dirigem carros alugados

Gigante do cimento, LafargeHolcim decide vender operações no Brasil

A companhia é a terceira maior produtora do país, atrás de Votorantim e Intercement, em termos de capacidade instalada, segundo dados de 2017

Pressionada, Intel divulga balanço do 1º trimestre nesta quinta

Será a primeira divulgação de resultados da fabricante de sob o comando do executivo Pat Gelsinger. Expectativa é de queda na receita

Como escolher ativos no exterior? Fintech Nomad aposta em robô advisor

Recomendação de portfólios com ETFs e ações no mercado externo é feita com uso de machine learning a partir do perfil do investidor; aplicação mínima é de 100 reais

Mercado Pago: Pix cresce 20% por semana e toma o espaço dos boletos

Para Daniel Davanço, head de Pagamentos Online da plataforma, o Pix já ganhou o gosto dos brasileiros como ferramenta de transferência de dinheiro, e logo será também preferência na hora de fazer compras online

Auxílio emergencial: veja quem recebe a 1ª parcela nesta quinta-feira

A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas

Apple é alvo de gangue virtual que pede US$ 50 mi para devolver dados

Informações de produtos da empresa foram vazados em ataque a fábrica de dispositivos em Taiwan

Política e mundo

Confiança da indústria deve cair a mínima em 8 meses em abril, diz FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) deve cair 1,1 ponto no mês, a 103,1 pontos. Se confirmada, esta será a quarta queda consecutiva

Pedágios podem ficar mais caros e a culpa é da pandemia da Covid-19

Reequilíbrio das contas das concessionárias será analisado em Audiência Públ urante um mês

Frentes de investigação que vão abastecer CPI da Covid preocupam governo

Compra e o incentivo ao uso de medicamentos sem eficácia e lentidão na resposta ao agravamento da crise em Manaus são alguns dos pontos vistos com apreensão

STF retoma julgamento do caso Lula; entenda o que os ministros vão debater

Ainda estão pendentes decisões sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro e o destino dos processos que envolvem o ex-presidente

Índia registra recorde mundial de casos de coronavírus em 24 horas

Hospitais em Nova Délhi já enfrentam escassez de oxigênio. Desde o início da pandemia, a Índia registra 15,9 milhões de infectados

Rússia prende 1.784 manifestantes a favor do opositor Navalny

Milhares de pessoas se reuniram nesta quarta-feira, 21, em várias cidades da Rússia para pedir a libertação de Alexei Navalny

Indonésia busca submarino desaparecido com 53 pessoas a bordo

O "KRI Nanggala 402" participaria de manobras que incluíam o lançamento de torpedos. Mancha de petróleo foi encontrada no local onde foi detectado o ultimo sinal do submarino

Pesquisadores querem reinfectar jovens com covid para estudo

A intenção é aferir qual nível de carga viral é capaz de causar sintomas em que já teve a doença

Enquanto você desligou...

Após aporte milionário, startup tem mais de 200 vagas com home office

No ano passado, a empresa recebeu um aporte de R$ 580 milhões e continua contratando pessoas em diversas áreas

Como as reuniões estão estressando seu cérebro – e o remédio para isso

Time de pesquisadores da Microsoft mediu os efeitos de duas horas de reuniões em sequência no nosso cérebro, e o resultado não é bom

Pesquisadores desenvolvem nanorobô que se monta sozinho em minutos

Antes da descoberta, levaria dias para um modelo do tipo ficar pronto

O novo BMW M5: o superesportivo de R$ 1 milhão

A chegada da nova versão do sedã de maior tradição da marca mostra a força do segmento de carros de luxo mesmo na pandemia

Exame Flash: