Boogie Week celebra potência cultural da comunidade preta

Com o propósito de celebrar a potência cultural da comunidade preta, acontece na próxima semana, entre os dias 2 e 5 de dezembro, a primeira edição da Boogie Week -- Semana da Cultura Preta.

O evento digital é organizado pela Boogie Naipe, produtora do grupo Racionais MC’s, e terá transmissão pelo YouTube e pelo Instagram. Estão programados painéis de debates com personalidades das áreas de entretenimento, música, arte, moda, ativismo, gastronomia e games, além de shows e duelos de MC’s, em quatro dias de eventos.

Personalidades relevantes da comunidade preta e brasileira, como Leci Brandão, Rico Dalasam, Mc Drika, Yuri Marçal, Nina Silva, Nataly Nery, Anelis Assumpção e Eliane Dias, entre outros nomes, estão confirmados no evento.

O evento contará com o patrocínio da fintech Neon e da Budweiser. A Neon acaba de lançar um posicionamento de marca em que defende diminuir desigualdades por meio da ampliação do acesso financeiro na população.

“Patrocinar um evento desse porte, em parceria com uma das mais importantes produtoras e fomentadoras da cultura preta no país, vai ao encontro do propósito da Neon, que é diminuir desigualdades", afirmou Filipe Botton, head de comunicação e marca da Neon.

"Celebrar a força criadora da comunidade preta, promovendo o acesso democrático à cultura, é algo que impulsiona a sociedade”, disse Botton.