Boticário lança plataforma com informações sobre composição dos cosméticos

O Grupo Boticário quer comprovar a qualidade de seus produtos, e fará isso com ajuda da transparência. A empresa anunciou a criação da plataforma digital Beleza Transparente, que faz parte do compromisso da marca em mostrar a sustentabilidade na operação — e produtos — e permitir que consumidores possam consultar a composição química dos itens de perfumaria e beleza fabricados pela empresa.

Segundo a empresa, o objetivo é estimular o consumo consciente, ao mesmo tempo que traz uma resposta à crescente preocupação de consumidores acerca dos itens que de beleza que compram e seus impactos no meio ambiente. “Queremos desmistificar tabus da indústria da beleza, e garantir que um produto seja sustentável e seguro do começo ao fim", afirma Juliana Canellas, diretora de qualidade e performance de produtos do Grupo Boticário.

No site, lançado nesta semana, é possível consultar uma lista de todos os ingredientes usados nas fragâncias do Boticário, além de informações sobre o processo produtivo dos produtos e como a empresa conduz de combate ao desperdício e para a redução de resíduos, da escolha da matéria-primas das embalagens ao reaproveitamento.

A iniciativa faz parte dos 16 "compromissos para o futuro", esforços socioambientais do Grupo que preveem uma série de metas para 2030. Entre elas, mapear e solucionar 150% de todo resíduo sólido e reduzir a desigualdade social de 1 milhão de brasileiros. Recentemente, a empresa também anunciou que terá apenas veículos elétricos em toda a logística nacional até 2025.

