Bradesco (BBDC4): após alta de 19%, o que esperar do resultado do 4º tri

O Bradesco (BBDC4) apresenta nesta terça-feira, dia 8, depois do fechamento do mercado, o seu resultado no quarto trimestre de 2021. A dúvida entre analistas é se os números vão confirmar a expectativa amplamente positiva que predominava até uma semana atrás ou se vão mostrar que as dificuldades reveladas pelo Santander (SANB11) não foram exceção no setor bancário.

O segundo maior banco privado do país tem sido um dos destaques do início de ano na , como um dos alvos preferidos de investidores estrangeiros que estão ingressando com bilhões de reais para comprar blue chips. A valorização acumulada de 2022 é de 18,9%, com a ação negociada a 22,85 reais no fechamento ontem.

Segundo analistas de Equity Research do BTG Pactual (BPAC11) em relatório no mês passado, o Bradesco deve reportar um líquido de 6,9 bilhões de reais de outubro a janeiro de 2021, o que seria um avanço de 1,5% ante o terceiro trimestre. É uma estimativa em linha com o consenso de mercado, que aponta lucro de 6,8 bilhões de reais. O retorno sobre o patrimônio (ROE, na sigla em inglês) deve ter ficado em 18,3%.

Três destaques esperados pelos analistas do BTG Pactual:

Receitas crescendo acima da inflação

Expansão da carteira de crédito em dois dígitos

Recuperação dos negócios do segmento de seguros

Mas a cautela aumentou com os números do Santander.

Na quarta da semana passada, dia 2, o banco espanhol divulgou números que ficaram aquém das projeções do mercado. O lucro no período ficou em 3,88 bilhões de reais, ou 10,6% abaixo do trimestre imediatamente anterior. No mercado, as estimativas apontavam para um ganho de 4,3 bilhões de reais no período.

As receitas com serviços decepcionaram, a inadimplência de pessoas físicas (atrasos de 90 dias ou mais) cresceu de 3,3% para 3,6%, e as despesas subiram. A boa notícia é que a margem financeira teve leve melhora, passando de 10,3% no terceiro trimestre para 10,4% no quarto.

Ainda assim, a reação do mercado não foi positiva: as units do Santander recuaram 3% no dia da divulgação, que ocorreu antes da abertura do mercado.

Na quinta-feira, dia 10, será a vez de o Itaú (ITUB4) divulgar o seu balanço, depois do fechamento do mercado.