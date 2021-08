Bradesco, Itaú, Rede D’Or, IPO da Raízen e o que mais move o mercado

A terça-feira, 3, inicia com o apetite por risco predominando no mercado internacional, com investidores retomando posição em , após dois pregões de queda em Nova York. Na Europa, o índice Stoxx 600 sobe 0,35%, assim como o S&P 500 no mercado de futuros americano. No radar seguem os resultados corporativos, a disseminação da variante delta e o aperto regulatório da China sobre empresas de tecnologia locais.

Na bolsa de Hong Kong, as da Tencent despencaram mais de 6%, após um artigo publicado na imprensa estatal classificar jogos online como “ópio espiritual”. A empresa é dona de um dos jogos mais rentáveis do mundo, o League of Legends.

Apesar do clima tenso entre o governo chinês e empresas de tecnologia, o minério de ferro chegou a saltar mais de 3% na bolsa de Dalian, quebrando a sequência de cinco quedas. Em Londres, o petróleo brent, referência para a política de preços da Petrobras (PETR3/PETR4), sobe 0,7%.

A alta das commodities deve favorecer o , que fechou em alta de 0,6% no último pregão. Por aqui, o principal indicador econômico do dia será o de produção industrial referente a junho, para o qual é esperado crescimento mensal de 1,7% e anual de 11,8%.

Itaú

O Ibovespa também deve ser ditado pela reação ao balanço do Itaú (ITUB4), divulgado na última noite. No segundo trimestre, o maior banco do país registrou recorrente de 6,4 bilhões de reais, 56% superior ao do mesmo período do ano passado. A receita de serviços e tarifas aumentou 35% para 11,35 bilhões de reais.

Bradesco

Após o encerramento do pregão, será a vez do Bradesco (BBDC3/BBDC4) reportar seu resultado. A expectativa, segundo dados da Refinitiv, é de que o banco apresente lucro líquido de 6,02 bilhões de reais, com a receita ficando em 26,7 bilhões de reais. Na quinta-feira, 5, o Banco do Brasil (BBAS3) irá fechar a temporada de balanços dos quatro grandes bancos do país.

Rede D’Or

Além do setor financeiro, o de saúde tem destaque na agenda de balanços, com a divulgação do resultado da Rede D’or (RDOR3) previsto para esta noite. De acordo com as estimativas da Refinitiv, a empresa deve divulgar lucro líquido de 417 milhões de reais, revertendo o prejuízo de 306,6 milhões de reais do segundo trimestre do ano passado. Para a receita são esperados 4,47 bilhões de reais contra 2,75 bilhões na comparação anual.

Raízen

Está previsto para esta terça a precificação da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Raízen (RAIZ4). Com faixa indicativa entre 7,40 e 9,60 reais por ação, a empresa pode chegar a movimentar mais de 7 bilhões de reais na oferta. A estreia dos papéis na B3 está prevista para esta quinta.

Do total arrecadado, a empresa espera utilizar 80% no aumento da produção de produtos renováveis e em sua capacidade de comercialização. Os outros 15% devem ficar com investimentos em logística e os 5% restantes devem ser usados para maior eficiência dos parques de bioenergia.

Locaweb

A Locaweb (LWSA3) fechou a compra da Octadesk em uma operação de 102 milhões de reais. Voltada para pequenas e médias empresas, a Octadesk trabalha no aprimoramento das relações com clientes com a utilização de chatbots e assistentes virtuais em múltiplas plataformas, como Whatsapp, Instagram e e-mail. Por dia, a companhia gerencia 3 milhões de conversas. Sua receita anual recorrente é de 25 milhões de reais.