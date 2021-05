Bradesco leiloa 9 imóveis com lances a partir de R$ 115 mil

O Bradesco leiloa nove imóveis com lances a partir de 115 mil reais. O evento terá uma live de abertura e acontece nesta quinta-feira, 27, a partir das 19h30, pelo Instagram da leiloeira e do Imovelweb.

Tiago Galdino, CFO do portal de imóveis, e Vicente Paulo Albuquerque, leiloeiro oficial, vão compartilhar informações sobre o setor imobiliário e tirar dúvidas do público. Após a live de abertura, o leilão ofertará nove imóveis do Bradesco com pagamento parcelado e desconto de 10% à vista.

Veja abaixo os imóveis que serão leiloados:

• Lote 1 - Casa em Caxambu-MG

Casa com 196m².

Área terreno: 360m².

Bairro Vista Alegre.

Lance mínimo: R$ 294.000

• Lote 2 - Apartamento em Belo Horizonte-MG

54m² + 1 vaga de garagem

Bairro Estrela do Oriente

Condomínio com acesso ao Central Park Shopping

Lance Mínimo R$ 132.000

• Lote 3 - Apartamento em Caruaru-PE

60m² + 2 vagas de garagem

Bairro Universitário

Condomínio com área de lazer

Lance Mínimo R$ 115.000

• Lote 4 - Galpão Comercial em Curitiba-PR

Galpão: 1.500m² de área construída

Terreno: mais de 54 mil m²

Bairro: Distrito de Tatuquara

Acesso às rodovias, hotéis e aeroporto

Lance Mínimo R$ 3,4 milhões

• Lote 6 - Apartamento no Rio de Janeiro-RJ

75m² + 1 vaga de garagem

Bairro: Jacarepaguá

Condomínio com área de lazer

Lance Mínimo R$ 247.000

• Lote 7 - Terreno em Jaraguá do Sul - SC

397m²

Bairro: Centro

Localização próxima do centro da cidade

Lance Mínimo R$ 417.000

• Lote 8 - Casa em condomínio em Mongaguá-SP

Casa com 175m² em condomínio fechado

Bairro: Centro

Localização: 4 minutos de distância da praia, com acesso a shoppings e mercados

Lance mínimo: R$ 255.000

• Lote 9 - Apartamento em Osasco-SP

83m² + 2 vagas de garagem

Bairro: Centro

Próximo à estação de trem e com acesso às marginais Pinheiros, Tietê e Rodovia Castelo Branco

Lance mínimo: R$ 383.000

• Lote 10 - Apartamento em Ribeirão Preto-SP

66m² + 1 vaga de garagem

Condomínio com lazer e acesso a rodovias

Bairro: Quinta da Primavera.

Lance Mínimo R$ 169.000

Concurso cultural

A live de abertura terá um concurso cultural com o objetivo de definir um nome para os próximos leilões noturnos.

Para participar do concurso basta responder à pergunta "Qual nome você daria para o leilão de imóveis noturno + live?". O nome mais criativo ganhará um iPhone 12Pro. A participação no concurso só será válida durante a live.