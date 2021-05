Bradesco realiza leilão noturno de imóveis

O banco Bradesco realiza juntos, no mês de junho, um leilão noturno de imóveis. O evento será transmitido via live nas redes sociais da leiloeira, mas já é possível dar o lance pelo site da Mega Leilões. O pregão está marcado para esta terça-feira, 1º, às 20h.

Dez imóveis vão ser leiloados no evento, localizados nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. O lance mínimo de menor valor é de R$ 59 mil, para um apartamento de 60 metros quadrados em Joinville-SC. Já o lance de maior valor, R$ 2 milhões, é cobrado por um imóvel comercial em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro.

Além de maior visibilidade por conta do horário, o leilão visa atrair um novo perfil de comprador.

Para pagamento à vista, o banco concede 10% de desconto. Também permite entrada de 25% do lance e o saldo restante em 12 parcelas mensais sem juros ou correções.

Lances superiores a R$100 mil podem aceitar sinal de 30% e o saldo em 36 ou 48 parcelas mensais, com juros de 12% ao ano, reajustado pela tabela price e o IGP-M.

Serviço

Leilão de Imóveis Noturno Bradesco

Data: 01/06

Horário: às 20h

Quantidade: 10 imóveis

Mais informações