Bradespar dispara mais de 7% com distribuição R$ 5,3 bi em ações da Vale

As da Bradespar (BRAP4) são o grande destaque do nesta quarta-feira, 15, com os papéis disparando 7,6% por volta das 12h.

Com grande participação na Vale (VALE3), a holding do Bradesco anunciou de que pretende entregar 5,26 bilhões de reais em ações da mineradora a seus acionistas. A Bradespar convocou assembleia para reduzir seu capital de 5,76 bilhões para 500 milhões de reais -- o que seria feito por meio da entrega das ações da Vale.

Para Luis Sales, da Guide Investimentos, a medida é vista no mercado como o início de um processo de dissolução da holding, criada em 2000 para administrar participações acionárias do Bradesco em empresas não financeiras.

“O impacto é positivo. Vemos como provável a dissolução da Bradespar, que tem um desconto de 20% em relação a Vale. Ela deve entregar todas as ações da mineradora aos acionistas, podendo fechar o gap de 20% de desconto”, afirma Sales em relatório.

A assembleia da Bradespar será realizada no dia 15 de setembro. Já a quantidade de ações da Vale a ser entregue aos acionistas será calculada após a divulgação das respectivas demonstrações financeiras da Vale e Bradespar, em 30 de setembro.