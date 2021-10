Brasil deve reforçar cooperação com China em inovação, dizem especialistas

O envolvimento cada vez maior da China com temas de sustentabilidade, tecnologia e inovação deve ser aproveitado pelo Brasil como novas avenidas de cooperação. É o que sugere o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), em documento a ser lançado na manhã desta quinta-feira, em um evento com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Denominado “Sustentabilidade e tecnologia como bases para a cooperação Brasil-China", o documento foi elaborado por 46 especialistas e dividido em 11 capítulos. São exemplos o combate à mudança climática; agropecuária de baixo carbono e finanças verdes; expansão de fontes de energia renovável; e inclusão digital.

De acordo com o material, os chineses estão na vanguarda do desenvolvimento de energias renováveis, como eólica e solar, e são líderes na adoção de veículos elétricos, uma das principais fronteiras da transição energética que o mundo viverá nas próximas décadas.

Além disso, Pequim tem por meta zerar as emissões líquidas de gases que provocam o efeito estufa (GEE) até 2060 e, em julho de 2021, lançou o seu mercado de carbono, que já nasceu como o maior do mundo.

“O Brasil é um dos países mais bem posicionados para suprir a demanda futura da China por créditos de carbono”, destaca um trecho do documento.

E complementa:

“As possibilidades abrangem práticas e tecnologias agropecuárias de baixo carbono, carbono neutro e até mesmo carbono negativo, como é o caso do plantio e manejo de florestas para produção de celulose. Todas essas atividades têm o potencial de atrair investimentos e financiamentos da China para o seu desenvolvimento no Brasil”.