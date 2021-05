Brasil entra no top 10 de países que mais instalaram energia solar em 2020

O Brasil entrou na lista dos dez países que mais instalaram sistemas de energia solar no mundo em 2020, mesmo com impactos da pandemia de covid-19 sobre o mercado do setor, mostraram nesta segunda-feira dados da Agência Internacional de Energia (IEA) compilados pela Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar).

O maior país da América Latina registrou 3,15 gigawatts (GW) em novos empreendimentos de geração solar ao longo do ano passado, e alcançou com isso a nona colocação do ranking global, liderado por China, Estados Unidos, Vietnã, Japão e Alemanha.

O desempenho, que levou o Brasil a superar a Holanda, foi o melhor já atingido pelo país, que havia entrado no seleto "top 10" do setor antes apenas em 2017, quando ficou na décima colocação. Em 2019, o país esteve em 12° lugar.

Questionada sobre projeções para 2021, a Absolar não quis fazer uma estimativa específica, mas disse que "a expectativa é de subir no ranking", dado o momento aquecido da indústria solar no país.

A entidade calculou que o setor solar movimentou cerca de 15,9 bilhões de reais em investimentos locais em 2020, enquanto para este ano as projeções apontam para aportes ainda maiores, estimados em 22,6 bilhões de reais.

Os fortes números vieram mesmo com o setor também sofrendo efeitos negativos da pandemia global de covid-19, que teve o Brasil como um dos países mais atingidos.

As importações de equipamentos solares por empresas no Brasil despencaram a partir de abril, sob impacto de medidas de isolamento decretadas por prefeituras e governos para tentar conter a disseminação do vírus, mas voltaram a crescer no segundo semestre.