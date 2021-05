Brasil precisa escolher os caminhos certos, diz André Esteves

O Brasil precisa fazer as escolhas certas e optar pelos caminhos certos, disse André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual (BPAC11), no painel de abertura do evento CEO Conference Brasil 2021, nesta manhã de terça-feira, 25.

O evento organizado anualmente pelo banco de investimentos, desta vez em formato virtual em razão das medidas de distanciamento por causa da pandemia do coronavírus, tem como um dos objetivos justamente promover as escolhas certas por parte da sociedade e de seus líderes, disse Esteves.

Segundo ele, é disso que se trata quando se defende a aprovação de reformas como a tributária e a administrativa, que não são um fim em si mesmo, mas um caminho que vai levar o país ao crescimento e ao aumento da renda dos brasileiros.

Foi o caminho escolhido pelos países que alcançaram o estágio de desenvolvimento, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, e não o trilhado por economias que ficaram para trás, como Argentina e Venezuela, afirmou.

Esteves elogiou o trabalho realizado até aqui pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira, em pouco mais de cem dias no cargo. Lira foi o primeiro convidado do dia de abertura do evento.

O sócio sênior do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME) disse que "Lira tem liderado um processo produtivo" na agenda legislativa, citando a aprovação de projetos como a PEC Emergencial e a autonomia do Banco Central. Também mencionou os primeiros passos na tramitação das reformas administrativa e tributária.

O CEO Conference Brasil contará com a presença também nesta manhã dos presidentes do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do Senado, Rodrigo Pacheco. No fim da tarde, será a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Os paineis hoje e amanhã incluem discussões com alguns dos maiores nomes do país e do mundo em áreas como economia, mercado e setor financeiro, tecnologia, saúde, agronegócio e carreira.