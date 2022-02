Brasileiros são os mais otimistas sobre os efeitos das mudanças climáticas

Enquanto líderes mundiais de governos e empresas discutem os impactos das mudanças climáticas e como mitigar o aquecimento global em momentos como a COP26, realizada em Glasgow, a população em geral está otimista com o caminho possível para mitigar os efeitos negativos no mundo, especialmente quando se olha para a opinião dos brasileiros e dos mexicanos.

Isto porque, de acordo com a pesquisa Global Learner Survey 2021 - Parte 4, realizada pela empresa de aprendizagem Pearson, 64% dos entrevistados nesses países acreditam que os efeitos das mudanças climáticas ainda podem ser evitados. Os brasileiros, com 71%, também lideram o grupo de entrevistados que atualmente estão tentando se informar sobre as questões climáticas. A China tem a menor proporção, com 48%.

A maioria dos entrevistados (61%) em todo o mundo está ativamente tentando se educar sobre as questões climáticas. As três principais fontes de informação que os respondentes estão usando atualmente são: imprensa (58%), redes sociais (43%) e filmes (42%).

E, apesar do acesso às redes sociais ser alto, essa fonte de informação está entre as menos confiáveis para os participantes (51%). As mais confiáveis são experiência pessoal (77%), livros (76%) e filmes (72%). Inclusive, a experiência pessoal parece ter um grande peso, visto que 84% dos entrevistados em todo o mundo dizem que, depois de aprender mais sobre as mudanças climáticas, agiram para reduzir seu impacto.

“As preocupações com a mudança climática e o meio ambiente crescem diariamente e permeiam nosso dia a dia das formas mais diversas, seja na cobertura jornalística da COP26 ou no fato de precisarmos de casaco às vésperas do verão. A população percebe, com isto, como a educação é uma ferramenta importante para promover mudanças positivas", diz Juliano Costa, vice-presidente de produtos educacionais da Pearson Latam.