Brasileiros voltarão a viajar a partir de setembro, prevê CVC 

A perspectiva do cenário depende do andamento da vacinação contra o coronavírus em todo o país. Andrade acredita que, em dezembro deste ano, 70% da população adulta dos centros urbanos do país estará vacinada. “E é justamente a parcela da população que viaja e quer viajar.”

Em relação às viagens para o exterior, o presidente da CVC aposta que a retomada será em meados de 2022. A expectativa é que a busca por viagens internacionais volte a crescer a partir de maio e junho, com a proximidade do verão no Hemisfério Norte.

Entretanto ele destaca que a demanda será impactada pelo câmbio. “O dólar pode ajudar ou atrapalhar. Mas temos uma massa de turistas ‘classe A’ que vão para o exterior de qualquer jeito, já que a situação global da pandemia será muito diferente do que é hoje. O cenário será muito mais tranquilo.”

Já no segundo semestre de 2022, será a vez da retomada do turismo corporativo. Segundo o executivo, neste segmento, o forte serão os retornos de convenções, exposições e grandes feiras.

“Em 2023 teremos um ano normal. Para o setor de turismo será possível comparar com o ano de 2019 (pré-pandemia). O turismo seguirá muito forte. As pessoas buscam e querem novas experiências.”

Agente autônomo do turismo

De olho neste público, a CVC lançará uma série de novidades a partir deste ano. Entre elas, um programa de fidelidade focado 100% em viagens e multi bandeiras, com diferentes companhias aéreas, hotéis e destinos.

Outro lançamento será o programa de agente autônomo de turismo. Este profissional será especializado em turismo e irá oferecer os produtos do portfólio da CVC para os clientes, com a inclusão de serviços adicionais, facilitando as oportunidades, como CRM e outras funcionalidades. A previsão de lançamento é para o final do ano. O programa irá capacitar e instrumentalizar os franqueados da CVC e agências parceiras para vender e assessorar clientes em qualquer lugar.

O terceiro lançamento, previsto para setembro, é um marketplace temático. Trata-se de uma plataforma de produtos temáticos, como viagens voltadas para pessoas com mais de 60 anos, gastronomia e serviços de saúde, entre outros.

Por fim, a CVC terá um programa de sustentabilidade centrado no conceito de viagens mais sustentáveis e conscientes de ponto a ponto, o que, segundo a companhia, contribuirá para o desenvolvimento de regiões turísticas em todo o Brasil. A iniciativa tem previsão de lançamento para o fim de maio.

"Não paramos de operar nenhum dia durante a pandemia. Estamos prontos para atender a demanda que virá. 2021 é o ano da retomada", finaliza Leonel Andrade.