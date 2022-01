Braskem, BRF, PIB da China, IBC-Br, feriado nos EUA e o que move o mercado

As bolsas internacionais iniciaram a semana em tom majoritariamente positivo, após dados da economia chinesa surpreenderem economistas.

O PIB da China, divulgado na última noite, cresceu 1,6% no quarto trimestre, superando o consenso do mercado, que esperava por uma expansão de 1,1%. O crescimento foi de 8,1% no ano. Outro indicador que saiu acima das projeções foi o de produção industrial, que aumentou em 4,3% no país, em dezembro, ante estimativas de 3,6% de alta.

Os números fortes da economia chinesa se refletiram na local de Xangai, onde seu principal índice de fechou em alta de 0,58%. Apesar do ambiente favorável ao risco, no mercado de commodities de Dalian, o minério de ferro encerrou em queda, no menor patamar em uma semana, segundo a Reuters.

Movimento semelhante ocorre na Europa, com o petróleo demonstrando maior fraqueza após superar 86 dólares por barril, enquanto as bolsas de valores operam em alta. Nos Estados Unidos, os índices futuros sobem, mas não terá pregão à vista, devido ao feriado de Martin Luther King.

A ausência de investidores americanos deve reduzir a liquidez no mercado brasileiro, considerando que cerca da metade do volume de negociação B3 vem do exterior.

Por aqui, economistas devem repercutir o IBC-Br de novembro. A expectativa é de que o indicador de atividade econômica do Banco Central revele 0,70% de crescimento no mês, segundo consenso da Bloomberg. O dado é conhecido como “prévia do PIB”.

Aprenda quais são os tipos de investimentos e como montar a sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.

Follow-on da Braskem

A Petrobras (PETR3/PETR4)e a NPS Investimentos (Nooanor, antiga Odebretch) protocolaram o pedido para a oferta pública de até 154,89 milhões de ações preferenciais de classe A da Braskem (BRKM5). Desse total, 79,182 milhões de ações deverão ser vendidas pela Novonor e o restante pela Petrobras. A oferta será realizada no Brasil e nos Estados Unidos, por meio de ADRs. O por ação está previsto para ser definido no próximo dia 27.

BRF: dia de votação

Os acionistas da BRF (BRFS3) votarão nesta segunda-feira, 17, sobre a emissão de 325 milhões de ações ordinárias, já aprovada por seu conselho de administração. A confirmação da oferta pelo conselho deve abrir espaço para Marcos Molina, controlador da Marfrig (MRFG3) aumentar sua participação na companhia para mais de 50%. O empresário tem, atualmente, 21% da BRF.

Ser conclui aquisição

A Ser Educacional (SEER3) concluiu a aquisição da Faculdade Educacional da Lapa - FAEL, que atua exclusivamente no ensino digital. A compra havia sido firmada em maio de 2021.