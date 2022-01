Brent se aproxima dos US$ 91 com crise na Ucrânia no radar

No mês passado, a Rússia tornou pública uma lista de exigências para o fim da crise envolvendo a Ucrânia. Na quarta-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, confirmou a entrega das respostas por escrito dos EUA.

Sem revelar detalhes sobre as respostas, para "não atrapalhar as negociações", Blinken afirmou que todas foram dadas "em coordenação com a Ucrânia e aliados", e que, agora, cabe à Rússia decidir como agir.

O petróleo já vinha com trajetória de alta no final do ano passado e nas primeiras semanas de 2022, com o aumento da demanda do consumo de energia em meio a um cenário de retomada da atividade econômica no pós-pandemia.

Instituições financeiras, como o Goldamn Sachs, já estimam que o preço do barril deva chegar no patamar de US$ 100 até o fim do ano.

Estoques em baixa

Com a demanda global chegando mais forte do que o esperado e as crescentes preocupações sobre quanto mais os países aumentarão a produção, os estoques em alguns centros importantes estão diminuindo no início do ano.

Os estoques no principal centro de armazenamento dos EUA em Cushing caíram novamente na semana passada para atingir o nível mais baixo para esta época do ano em uma década.

Ao mesmo tempo, o consumo semanal de derivados de petróleo está em seu nível mais alto para a época do ano em pelo menos 30 anos, impulsionado em parte por uma onda de clima frio nos EUA.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), grupo que inclui a Rússia, terá nova chance de avaliar o cenário da commodiy quando se reunir na próxima semana. A coalizão provavelmente aprovará um aumento de 400 mil barris por dia para março, segundo a agência Bloomberg.