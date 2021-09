BRF anuncia projeto em energia solar e vê economia de R$ 1,7 bi em 15 anos

A companhia de alimentos BRF anunciou nesta quinta-feira que fechou contrato com a Portoon para construção de um parque para autogeração de energia solar nas cidades de Mauriti e Milagres, no Ceará, com capacidade instalada de 320 Megawatt pico (MWp), conforme comunicado ao mercado.

Segundo a empresa, o investimento estimado no projeto é de aproximadamente 1,1 bilhão de reais (3,7 milhões/MWp instalado), sendo que a BRF investirá diretamente cerca de 50 milhões de reais, a ser desembolsados no curso do projeto. O parque deve iniciar as operações em 2024.

Em 1.170 hectares, serão instalados 600.000 painéis solares, que permitirão que a energia gerada seja distribuída às unidades da BRF no Sul do país.

A iniciativa se soma à joint venture da BRF anunciada no mês passado, em parceria com a AES Brasil, para autoprodução de energia eólica no Complexo Eólico Cajuína, Rio Grande do Norte, e outros projetos que já estão em andamento, envolvendo também produtores integrados.

"Isso vai trazer um ganho estimado em 1,7 bilhão de reais ao longo dos próximos 15 anos", estimou o CEO da BRF, Lorival Luz, em videoconferência com jornalistas citando a economia de custos que a companhia terá, considerando que reduzirá a aquisição de energia nos mercados livre e cativo.

O vice-presidente de Operações e Suprimentos da BRF, Vinicius Barbosa, acrescentou em nota que, com a operação do complexo solar e do parque eólico com a AES, será possível garantir a autoprodução de energia necessária para atender dois terços das necessidades das unidades da companhia no Brasil.

Segundo a BRF, o atual portfólio e as parcerias permitirão que a empresa atinja 88% de energia elétrica proveniente de fontes limpas e renováveis no Brasil.

A BRF anunciou, em junho deste ano, o compromisso de ser Net Zero em emissões de gases de efeito estufa (GEE) até 2040, tanto em suas operações como em sua cadeia produtiva.