BRF dispara 10% e entra em leilão na B3 em meio a rumores sobre fusão

As da BRF (BRFS3) entraram em leilão na B3 na tarde desta sexta-feira, 21, após dispararem mais de 10%. Por conta da forte variação, os papéis, que lideram os ganhos do , estão com negociação paralisada há cerca de 30 minutos. Na semana, também puxam as altas do índice, com valorização acumulada até o momento de 22,43%, contra leve avanço de 0,06% do benchmark da brasileira no mesmo período.

Esse é o quarto pregão seguido de ganhos dos ativos da companhia, que sobem na esteira de especulações sobre uma possível fusão com a Marfrig (MRFG3).

As ações da Marfrig, que operavam praticamente estáveis, começaram a ganhar força por volta das 14h40. Às 15h10, registravam valorização de mais de 7%, em 20,45 reais, na segunda maior alta do Ibovespa.

A arrancada coincide com a publicação de uma matéria pelo Valor, que aponta que o investidor que a Marfrig é o investidor que está comprando a BRF, em uma estratégia coordenada com o JPMorgan. Segundo a reportagem, a companhia prepara para hoje, após o pregão, um comunicado informando a posição que atingiu.

Pelo Times & Trades da plataforma Profit Chart, é possível ver que o JP Morgan lidera o saldo líquido das compras com os papéis da companhia nesta sexta-feira e no acumulado das últimas quatro sessões. Nesse intervalo, as compras líquidas intermediadas pelo banco somam 371,3 milhões de reais, bem distantes do segundo maior comprador líquido, o Bank of America, que intermediou 74,7 milhões de reais com as ações.

Em comunicado enviado ao mercado ontem à noite, no entanto, a BRF disse, após ser questionada pela B3 sobre o motivo da oscilação das ações, que não tinha conhecimento de qualquer fato ou informação pública que pudesse justificar tal movimento.

No comunicado, a companhia reiterou o "compromisso de, nos termos da regulamentação aplicável, manter seus acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer ato ou fato relevante relacionado a seus negócios".

Além da valorização, chama atenção também nesses últimos pregões o forte volume financeiro movimentado com os papéis da BRF. Nesta sessão, o giro de negócios com BRFS3 atingia a marca de 735 milhões de reais, quase 3 vezes acima da média móvel dos últimos 21 pregões (de 255 milhões de reais).