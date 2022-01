BRF dispara após recomendação do Credit Suisse. O que dizem os analistas

A BRF (BRFS3) é uma das empresas de alimentos mais baratas do mundo, dizem os analistas do Credit Suisse em relatório que tem impulsionado as da companhia nesta quarta-feira, 5. Com uma das melhores performances do , os papéis chegaram a subir 5,4% ao serem negociados na máxima do dia de 23,63 reais, enquanto o principal índice da B3 opera em queda.

Em seu novo relatório, o Credit Suisse elevou o preço-alvo da ação da BRF de 22 para 30 reais, passando a ver um potencial de alta de 33,8%, considerando a cotação do último fechamento. Em um cenário positivo, diz o relatório, as ações poderiam subir para 34 reais, o que levaria a uma valorização de mais de 50%.

Segundo analistas, o cenário projetado para os próximos trimestres, mesmo desafiador em relação aos custos, "deve gerar um ímpeto de ganhos muito fortes para as ações". "Vemos o atual como um bom ponto de entrada."

Entre os fatores que têm motivado a visão otimista, o Credit Suisse elenca a "execução da equipe de gestão que provou ser bem-sucedida" e a expectativa de que os resultados melhores gradualmente.

Os analistas elevaram as estimativas de receita bruta da BRF para 2021 em 14% e para 2022, em 20%. O Ebitda projetado também foi revisado para cima, com o de 2021 passando para 5,3 bilhões de reais e o de 2022 para 6 bilhões de reais.

O Credit Suisse ainda vê como positiva para as ações a manutenção do dólar em patamares mais elevados, sendo a valorização do real um potencial risco para a BRF. Vale lembrar que o segmento internacional representou 46% da receita operacional da empresa no terceiro trimestre de 2021.

Outro risco apontado seria "a recuperação morna da demanda doméstica, intensificação do ambiente competitivo e excesso de oferta de aves no Brasil". Se isso acontecer e o real se valorizar, a projeção é de que as ações da BRF poderiam cair para 15 reais.