BRF e Marfrig lideram altas do Ibovespa após sinal verde do Cade

As da BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3) lideram as valorizações do nesta segunda feita, 27, com respectivas altas de 6,8% e 6,27%.

Como pano de fundo da forte movimentação está o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), anunciado ainda na noite de quinta-feira, 23, para o aumento de participação da Marfrig para 31,66% da BRF.

Desde o pregão de sexta-feira, 25, as ações da BRF acumulam alta de cerca de 9,5% e as da Marfrig, de 7,4%.

No fato relevante de maio, em que comunica sobre a aquisição para quase um terço da BRF, a Marfrig afirmou que o investimento não visa exercer influência sobre a companhia.