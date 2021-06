BRF entra em leilão na B3 com novo 'block trade' de R$ 401,9 mi

As da BRF (BRFS3) estão com a negociação paralisada na neste momento, em meio a um novo block trade (um leilão agendado no mercado quando um grande investidor quer se desfazer de uma posição significativa de ativos) estimado em 401,9 milhões de reais. O montante equivale a 1,72% do capital da companhia.

Os papéis da BRF tiveram a negociação congelada às 11h19, quando marcavam alta de 2,23%, em 28,85 reais, e devem retomar somente às 12h25, segundo informações da B3.

O leilão, organizado pela do JPMorgan (a mesma usada pela Marfrig para montar uma posição 24% no capital da BRF no mês passado), envolverá 13.980.000 ações da BRF, que serão oferecidas a um inicial de 28,75 reais, dando um prêmio de 1,9% frente ao fechamento de ontem (em 28,22 reais), mas um pouco abaixo da cotação pré-leilão (28,85 reais).

Na operação, o JPMorgan atua tanto como intermediário do vendedor quanto do comprador.

Na última terça-feira, as ações da BRF subiram quase 10%, a maior alta do , também em meio a um block trade envolvendo 23,5 milhões de papéis da empresa, ao preço inicial de 28,75 reais – o mesmo valor fixado hoje – e que teve como intermediador o JPMorgan.

No mercado, as especulações são de que a Marfrig está por trás das compras das ações BRFS3 nesses leilões, assim como fez para atingir nas últimas semanas a posição de 24% na dona da Sadia e Perdigão.

*Matéria em atualização