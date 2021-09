Bristow encomenda até 100 eVTOLs e firma parceria com a Embraer

A Bristow, líder global em soluções de voo vertical, encomendou até 100 eVTOLs da Embraer (EMBR3). Também conhecidas como "carros elétricos voadores", por terem pouso e decolagem verticaris, as aeronaves estão previstas para começar a serem entregues em 2026.

Por meio de sua subsidiária Eve Urban Air Mobility, a Embraer também anunciou uma parceria com a Bristow. As companhias devem trabalhar no desenvolvimento de um certificado de operador aéreo para os eVTOLs, no design de veículos e vertiportos, além do desenvolvimento regulatório para o ambiente operacional.

"Juntas, nossas equipes desenvolverão as estruturas e operações robustas necessárias para criar uma indústria de mobilidade urbana aérea (UAM, na sigla em inglês) acessível, escalonável, sustentável e segura”, afirmou Andre Stein, Presidente & CEO da Eve em fato relevante.

Já a Bristow ressalta que a parceria tem potencial de "remodelar o mercado para todos os voos verticais elétricos com emissões de zero carbono e custos operacionais mais baixos". "Isso nos permite expandir nossa experiência para fornecer uma opção sustentável, inovadora e eficiente em novos mercados finais potenciais", disse presidente e diretor executivo da Bristow, Chris Bradshaw.

Reagindo positivamente ao crescimento do número de encomendas de aeronaves, as da Embraer têm uma das melhores performances do neste ano. com alta acumulada de 140%. Entres os mais de 90 componentes do índice, somente os papéis da Méliuz (CASH3) e Braskem (BRKM5) superam a valorização da Embraer, com respectivas altas de 200% e 142%.