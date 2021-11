brMalls anuncia fim do Delivery Center, de entregas de shoppings

A startup Delivery Center será descontinuada por seus principais investidores, as redes brMalls (BRML3) e Multiplan (MULT3). A informação consta em fato relevante divulgado pela brMalls no início desta segunda-feira, 22.

A decisão foi tomada pelos acionistas em assembleia realizada na última sexta-feira, 19, em que dois terços dos investidores decidiram pelo fim das operações do Delivery Center. As empresas não esclareceram o que motivou a decisão.

O anúncio marca o fim da startup gaúcha fundada em 2016, que implementava centros de logística localizados dentro de shoppings ou em seus estacionamentos. O objetivo era organizar a gestão de entregas das encomendas feitas pelo celular de produtos dos shoppings.

Rivais no mercado, brMalls e Multiplan são sócias no Delivery Center desde 2019. A brMalls entrou antes no negócio, em 2018.

