O novo compromisso do BTG e por que os bancos se preocupam com carbono

Entre as novas regras está a implementação de um imposto sobre o carbono nas fronteiras externas do bloco, cujo objetivo é dissuadir as empresas que planejam realocar usinas poluentes para jurisdições menos rígidas. Os exportadores que não cumprirem as metas de emissões serão obrigados a comprar licenças com base no do carbono vigente na União Europeia.

Mercado de carbono chinês

A China, maior fonte de carbono global, também está se movimentando. A potência asiática abriu um mercado nacional de comércio de emissões de carbono, um passo esperado há tempos para lutar contra as mudanças climáticas. O novo mercado já nasce como o maior em volume de emissões do mundo e á uma das medidas instituídas pelo presidente chinês Xi Jinping, que tem buscado lançar seu país como uma potência mundial ambientalmente responsável e prometeu atacar as mudanças climáticas.

No mercado financeiro, concorrentes do BTG também se lançam em iniciativas voltadas para a redução das emissões. O Itaú, por exemplo, anunciou no início de julho a criação de uma plataforma própria de compensação de carbono em parceria com os bancos internacionais Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), National Australia Bank (NAB) e o Grupo NatWest.

O projeto piloto, que leva o nome de Project Carbon (Projeto Carbono), será lançado em agosto. O racional por trás do lançamento está em facilitar o acesso ao mercado de carbono voluntário com maior liquidez e adoção de protocolos internacionais para projetos de compensação.

A plataforma também vem para eliminar algumas barreiras como a falta de transparência em relação aos preços praticados pelos créditos de carbono e a liquidez desse ativo.

“Empresas de todo o mundo têm usado a compensação de carbono para colocar em prática suas estratégias de ação climática. O Projeto Carbono tem como objetivo apoiar um mercado global crescente de compensações de carbono de alta qualidade, com precificação e padrões claros e consistentes e proporcionará um caminho valioso em seus esforços para atingir o objetivo de Net Zero”, disse o Itaú, em nota.

