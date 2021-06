BTG, Cosan, EDP e Eurofarma irão doar R$ 2,5 mi para Hospital das Clínicas

O banco BTG Pactual, as empresas de energia Cosan e EDP e a farmacêutica Eurofarma anunciaram nesta quarta-feira, 02, a doação conjunta de 2,5 milhões reais ao Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em apoio ao pagamento salarial dos profissionais de saúde que trabalham na instituição.

O novo aporte dá continuidade ao montante já doado pelas empresas em março deste ano, quando anunciaram a ajuda financeira para a contratação de 386 profissionais de saúde para o atendimento de pacientes infectados com o novo coronavírus. Foram 5,4 milhões de reais doados para a contratação e pagamento das folhas salariais de enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares de enfermagem, além da abertura de 56 novos leitos de UTI e 75 de enfermaria.

“Esta é mais uma de uma série de iniciativas coordenadas pelo BTG Pactual no combate à pandemia. Seguiremos mobilizados para que iniciativas como esta cheguem o mais rápido possível às pessoas”, afirma o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti.

“Na Cosan temos o compromisso de continuar contribuindo, através dos nossos serviços essenciais, mas também com doações e apoio direto a comunidades. Somando forças, conseguimos colaborar ainda mais para enfrentar os desafios sem precedentes trazidos pela pandemia”, afirma Luis Henrique Guimarães, CEO da Cosan.

“A EDP segue empenhada em dar sua contribuição à sociedade brasileira no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Com este novo aporte destinado ao HC, renovamos nosso compromisso com o País e com o primeiro princípio da cultura de nossa companhia: A vida sempre em primeiro lugar”, afirma João Marques da Cruz, CEO da EDP no Brasil.

“A consciência e responsabilidade social estão inseridas nos valores da Eurofarma há muito tempo e incorporadas na organização. Continuamos com nosso programa de doações de cestas básicas para comunidades carentes mapeadas pelas instituições sociais das quais somos parceiros, além de seguirmos com o trabalho em outras frentes de ajuda humanitária. Totalizamos mais de R$ 40 milhões doados desde 2020 e continuamos atentos às necessidades da sociedade para ajudar neste momento delicado”, afirma Maurizio Billi, presidente da Eurofarma.

