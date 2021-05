BTG dá mentoria para mulheres que queiram trabalhar no mercado financeiro

O BTG Pactual (BPAC11) está com inscrições abertas para a quarta edição da iniciativa Inside BTG Pactual, um projeto que tem como objetivo atrair e desenvolver universitárias interessadas em trabalhar no mercado financeiro.

As candidatas selecionadas participarão de um programa de mentoria com as sócias do grupo, além de vivenciar um mês de estágio no banco, conversar com acionistas e participar de aulas sobre temas do mercado financeiro.

As empresas do futuro estão aqui. Conheça os melhores investimentos em ESG na EXAME Invest Pro

O programa vai selecionar aproximadamente 20 universitárias, que terão módulos teóricos sobre temas de mercado financeiro em junho e estágio de férias, também remoto, entre julho e agosto.

“Acreditamos que um ambiente diverso, com pessoas com diferentes backgrounds, origens, raça e gênero é mais criativo, inovador e, consequentemente, mais benéfico”, diz Mateus Carneiro, sócio responsável pelo RH do BTG.

As universitárias selecionadas no Inside farão uma imersão no mercado financeiro e irão aprender sobre a cultura do BTG; ter uma visão geral do mercado financeiro e aprender mais sobre valuation, análise de dados, macroeconomia, produtos financeiros, ESG e carreira. Todas as aulas serão ministradas por sócias e gestoras do BTG.

As participantes também conhecerão diversas áreas do banco por meio de rodas de conversa e encontros individuais de mentoria.

As estudantes interessadas devem se inscrever pelo site do Inside BTG Pactual até o dia 23 de maio. O processo seletivo é composto por teste online, envio de vídeo e painel de entrevistas.