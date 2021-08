Dividendo da Vale de setembro será o próximo catalisador da ação, diz BTG

A distribuição de da Vale (VALE3) programada para setembro deve ser o próximo catalisador dos papéis no curto prazo, apontam os analistas do BTG Pactual, em relatório desta terça-feira, 3.

Para eles, além dos 5,3 bilhões de dólares em proventos mínimos já informados para o período (referentes ao resultado da mineradora do primeiro semestre deste ano), a companhia poderá anunciar uma remuneração extra de 3 bilhões dólares a 4 bilhões de dólares no próximo mês. Isso levaria a distribuição total de setembro para a faixa entre 8 bilhões dólares a 9 bilhões de dólares.

"Os dividendos estão bem encaminhados e vemos um retorno de caixa relevante para 2021, com rendimentos de 15% a 20%", comentaram os analistas.

No documento, eles mantiveram recomendação de compra para VALE3, citando, além dos proventos, que as da empresa estão em níveis subvalorizados em , com desconto excessivo frente aos pares de 30% a 35%, contra um patamar justo, em suas avaliações, de 15% a 20%.

Do início deste ano até hoje, a companhia retornou aos acionistas 8,7 bilhões de dólares entre dividendos e um programa de recompra de ações em curso, isso sem considerar os 5,3 bilhões de dólares já anunciados para o próximo mês e a possível remuneração extra.

A discussão em torno da distribuição extraordinária da companhia ganhou força após a teleconferência da Vale sobre o último resultado trimestral, quando a empresa sinalizou espaço para uma aceleração na distribuição de proventos.

"Nos termos atuais, considerando a atual reserva de lucros da empresa e a potencial alavancagem, o rendimento em dividendos esperado deve ficar acima dos 10%, um patamar muito interessante", comentaram analistas da Genial Investimentos em relatório do fim do mês passado.

Já o Bradesco BBI projeta uma remuneração total de cerca de 20 bilhões de dólares da Vale em 2021, considerando o mínimo anunciado para setembro (de 5,3 bilhões de dólares), 6,1 bilhões já pagos este ano, 6 bilhões estimados em recompras e um potencial de dividendos extraordinários de 2 bilhões de dólares a 3 bilhões de dólares no segundo semestre. O banco tinha recomendação outperform, equivalente a compra, para VALE3, em relatório do dia 28 de julho.

Nesta sessão, as ações da companhia registram alta de 2,96%, em 112,15 reais, contra um avanço de 0,49% do . No acumulado do ano, sobem 36,19%, versus uma alta de 3,44% do índice.

