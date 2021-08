BTG entra para índice ESG da Bolsa de Londres

O banco BTG Pactual (que faz parte do grupo que controla a EXAME) entrou para a lista de empresas que fazem parte do FTSE4Good, um dos principais índices de sustentabilidade da de Londres. Dessa forma, o banco de investimentos recebe um importante reconhecimento por suas práticas ambientais, sociais e de governança.

“Acreditamos no desenvolvimento econômico sustentável e, por sermos o maior banco de investimentos da América Latina, sabemos do nosso papel como indutor do mercado financeiro para adoção das práticas ESG”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual. “É um reconhecimento internacional importante de que estamos na direção correta.”

As empresas incluídas no FTSE4good são analisadas com base em 14 variáveis associadas ao ESG. Elas respondem a um questionário de 300 perguntas sobre temas como biodiversidade, mudanças climáticas, poluição, recursos hídricos, políticas trabalhistas e corrupção.

Os setores de tabaco e armas são excluídos do índice. As empresas de petróleo, no entanto, participam, sendo avaliadas por seu esforço em reduzir a pegada de carbono. No Brasil, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 utiliza o mesmo critério.

Em janeiro, a bolsa brasileira estreou uma nova metodologia para o ISE, principal índice ESG do país. Segundo Ana Buchain, diretora de sustentabilidade da B3, o princípio fundamental por trás dos novos critérios é a transparência. “Se você faz, mostre; se não faz, explique”, diz Buchaim, que participou do podcast ESG de A a Z, da EXAME.

Os planos da bolsa são mais ambiciosos. “Não vamos parar por aqui, já estamos lançando um novo índice, nosso primeiro ‘social’”, afirmou Buchaim. Ele será lançado nas próximas semanas e é fruto de uma parceria com a Great Place to Work, consultoria de recursos humanos que publica o anuário Melhores Empresas para Se Trabalhar. Segundo a diretora, a carteira será composta por empresas participantes do ranking e que tenham se destacado.