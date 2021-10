Em parceria com BTG, EXAME Invest lança gratuitamente “Guia da Renda Fixa”

A costuma ser a primeira modalidade de investimentos que as pessoas têm contato, seja por meio da velha conhecida caderneta de poupança ou até de títulos públicos, dívidas corporativas ou emissões bancárias.

Isso acontece porque, ao começar a aprender sobre investimentos, essa modalidade é uma das primeiras ensinadas. Além disso, costuma ser a preferida de investidores iniciantes por proporcionar uma segurança maior em comparação com a .

Além de ser a porta de entrada para os investimentos, a renda fixa geralmente tem um lugar reservado na carteira de todo investidor (até aqueles com perfis mais arrojados) porque é nela que costuma estar alocada a . Também é a principal aplicação daqueles com perfis conservadores.

A renda fixa ainda costuma ser o porto seguro para onde os investidores correm em momentos de incertezas e instabilidade econômica e política, que geram as crises na de valores e no mercado de capitais como um todo.

É o caso de 2021. Com dúvidas sobre o risco fiscal e um olhar preocupado sobre as eleições de 2022, a bolsa tem reagido com fortes quedas. Do início do ano até agora, a desvalorização acumulada chega a 8,66% (considerando o fechamento do dia 25 de outubro). Momentos como esse costumam assustar os investidores, principalmente os iniciantes ou aqueles que não têm visão de para os investimentos.

Porém, situações de incertezas também são conhecidas por grandes investidores como oportunidades.

Por isso, a EXAME Invest e o BTG Pactual digital se uniram para criar um conteúdo gratuito que esclareça como em tempos conturbados. O e-book “Guia da Renda Fixa: rentabilidade em tempos de incertezas” aponta formas seguras de buscar a rentabilidade em meio a crises.

