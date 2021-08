BTG faz duas trocas em carteira de ações para agosto, de olho em balanços

Embora as preocupações fiscais tenham aumentado recentemente, em meio aos planos do governo em aumentar os programas sociais, o BTG Pactual espera que a recuperação econômica continue como o fator dominante para impulsionar os mercados nos próximos meses. Diante de tal leitura, o banco manteve suas apostas em ativos que ganham com a retomada na sua carteira de 10 para agosto e fez apenas duas mudanças táticas, de olho na temporada de balanços.

Foram incluídas as ações da Equatorial (EQTL3), na expectativa de que a empresa apresente resultados "muito fortes" no segundo trimestre e que continue a buscar por novas oportunidades de fusões e aquisições; e os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da PagSeguro (PAGS34), também à espera de números trimestrais robustos e após desempenho recente inferior aos pares no mercado.

"Vemos PagSeguro negociando com um valuation atraente, especialmente se levarmos em consideração as perspectivas do PagBank", comentaram os analistas Carlos Sequeira, Osni Carfi, Bruno Lima e Luiz Temporini, que assinam o relatório do banco.

Sobre Equatorial, eles apontaram ainda que as ações da companhia combinam operações sólidas com robustas perspectivas de crescimento, enquanto são negociadas com uma Taxa Interna de Retorno (TIR) real atraente de 9,3%.

Para abrir espaço para as adições das duas empresas, foram retirados do portfólio os papéis do Bradesco (BBDC4) e CCR (CCRO3).

Os analistas comentaram que planos do governo para expandir os programas sociais e um espaço fiscal menor do que o esperado em 2022 têm preocupado os investidores, uma vez que poderiam ter como consequência a retirada do programa de teto dos gastos por meio de uma emenda constitucional. No entanto, eles apontaram que não há qualquer indicação clara neste sentido, mas que isso não deixa de ser um ponto de atenção.

Ainda assim, no geral, eles acreditam que as perspectivas melhoraram, diante de uma recuperação econômica mais rápida do que o esperado. Além disso, o ritmo de vacinação melhorou, o que aumenta as chances de o país superar a pandemia nos próximos meses, pontuaram.