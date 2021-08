BTG lança fundo de carbono acessível a partir de 100 reais

O BTG Pactual digital lançou em sua plataforma nesta segunda-feira, 23, o fundo Vitreo Carbono. O investimento sustentável é feito para quem busca aumentar seus rendimentos a partir do compromisso — cada vez mais necessário — das empresas em reduzir a emissão de carbono no planeta.

Com um investimento mínimo de 100 reais, o investidor consegue colocar em sua carteira um fundo com a gestão de especialistas renomados da Vitreo. A é de 0,9% ao ano e a é de 10% sobre o que exceder 100% da variação do euro + 5%. A liquidez é D+6 (seis dias úteis após a solicitação).

Por que em crédito de carbono

Um estudo recente da BlackRock apontou que a alocação em investimentos sustentáveis deve dobrar nos próximos anos e representar 37% dos ativos sob gestão em 2025. Nesse cenário, fundos que acompanham o mercado de créditos de carbono ganham destaque.

Estamos falando de certificados que comprovam que 1 tonelada de dióxido de carbono (CO2) deixou de ser emitida na atmosfera. Portanto, servem para compensar eventuais impactos ambientais gerados pelos compradores. Eles podem ser comercializados entre empresas e países e, com políticas globais cada vez mais voltadas para a descarbonização, a tendência é que esse mercado cresça cada vez mais.

No final de 2020, por exemplo, o global do carbono era de 24 dólares por tonelada de CO2. A estimativa da IHS Markit Global é que os preços fiquem na faixa de 50 a 100 dólares por tonelada, para que seja possível alcançar as metas de redução de emissões do Acordo de Paris, que foram estabelecidas em 2015.

Diante de um cenário que deve beneficiar quem decidir apostar nesse mercado nos próximos anos, o BTG lançou em parceria com a Vitreo um fundo multimercado. Ele investe em créditos de carbono negociados em euro. E se beneficia, portanto, da necessidade das companhias em adquirir esse tipo de crédito.

O investidor ainda tem a vantagem de diversificar em uma moeda forte e sem correlação com a nossa economia ou com a performance da de valores brasileira. Além disso, potencializa a chance de aumentar seus rendimentos com base em uma prática alinhada aos parâmetros ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança).

