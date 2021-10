BTG+ irá isentar plano Premium para quem investir R$ 300 mil no banco

A partir do dia 13 de outubro o BTG+ irá incluir, de forma gratuita, seu plano Premium na conta de clientes com mais de R$ 300 mil aplicados na do banco, o BTG Digital. O benefício, que inclui tag da Veloe, app de gestão de empregados domésticos, assinatura do Chef´s Club, entre outros, custa atualmente R$ 29,90 por mês. O benefício será permanente.

A ideia é fidelizar quem já é cliente do banco, além de incentivá-los a trazer aplicações que tenham em outras corretoras, de forma que consigam atingir a faixa de isenção do pagamento do benefício, conta Rogério Karp, head de vendas B2C no BTG Pactual Digital. "Agora, além de um assessor exclusivo de investimentos esses clientes terão o plano Premium de forma gratuita. Queremos cada vez mais unir a corretora e o banco de varejo para garantir um atendimento completo".

Quem opta pelo plano Premium do banco economiza R$ 106,50 caso adquirisse os serviços de forma avulsa.

O plano Premium inclui tag para pagamento de pedágios da Veloe; serviço de monitoramento do CPF da Serasa para evitar fraudes digitais; assinatura do Chef´s Club, que concede descontos em restaurantes; app de gestão de empregados domésticos; assinatura da EXAME Digital e 50% de desconto nos cursos da EXAME Academy.

O benefício também inclui facilidades financeiras, como saques ilimitados na rede do Banco24h e 10 dias de uso do cheque especial sem pagamento de juros, operação sujeita a análise de crédito.

O banco também planeja, em breve, tornar o plano Premium mais acessível para clientes que investem valores menores, completa Karp.

Assine a EXAME e conte com a ajuda dos maiores especialistas do mercado.