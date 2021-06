BTG+ lança conta com inteligência artificial que orienta gasto de cliente

O BTG+, banco de varejo do BTG Pactual (BPAC11), está lançando o Finanças+, ferramenta que tem o propósito de incluir educação financeira no dia a dia dos clientes por meio de um gestor financeiro virtual que faz uso de inteligência artificial.

Introduzido no país por fintechs como o GuiaBolso, a ferramenta já é bastante utilizada em bancos de países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Inglaterra, contou o head do BTG+, Rodrigo Cury, à EXAME Invest.

"Os dados são atualizados em tempo real. Enquanto o cliente movimenta a conta corrente e usa o cartão, a ferramenta analisa a maneira como o dinheiro é gasto", afirma o executivo.

A funcionalidade possibilita aos usuários visualizar quanto os gastos, que são classificados em categorias e estabelecimentos, representam na renda mensal. Será simples saber, por exemplo, o valor gasto em um determinado mês com viagens de Uber e pedidos de comida no iFood, caso estejam entre os cinco estabelecimentos que registrem o maior volume de transações no mês.

O Finanças+ também dará dicas diárias para ajudar o usuário a atingir objetivos financeiros traçados, permitindo comparativos e cadastro de lembretes. É possível, por exemplo, informar o valor que se deseja gastar por categoria e programar avisos para quando esses limites estiverem perto de serem atingidos. A ferramenta também facilita o monitoramento do saldo em conta corrente, como forma de evitar o uso do cheque especial.

Evolução paralela ao open banking

Inicialmente a funcionalidade se concentrará em fornecer informações sobre transações. Mas ao longo dos próximos meses novos recursos serão incorporados, seguindo as fases do open banking, conta Cury

"Quando a segunda fase do open banking for iniciada, no dia 15 de julho, o cliente poderá gerenciar não apenas que tem no banco mas também em outras instituições financeiras que permitam o compartilhamento de informações com o banco. Poderemos incluir o crédito imobiliário que ele tem na Caixa e informações do banco no qual ele recebe o salário", exemplifica.

Posteriormente, o banco pretende inserir dados sobre crédito e investimentos, previstos na fase 3 e 4 do open banking. Nessas fases, quando o cliente traçar metas financeiras, o banco poderá sugerir diferentes tipos de aplicações financeiras adequadas para aquele determinado objetivo.