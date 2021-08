BTG lança fundo que permite investir em gigantes da tecnologia

De olho nas melhores oportunidades de investimento do mercado internacional, o BTG Pactual digital lançou em sua plataforma, nesta segunda-feira, 9, o Reference Global Tech. O fundo é totalmente focado em inovação e tecnologia.

O BTG Pactual Reference Global Tech é um fundo de investimento em que identifica as empresas com grande potencial de crescimento e inovação ao redor do mundo e faz suas alocações por meio de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), recibos de ações estrangeiras negociadas no Brasil.

Na prática, o investidor aposta em valores mobiliários com lastro em ações internacionais. Ou seja, os recibos representam as ações de uma companhia estrangeira — não são os papéis em si. A emissão de BDRs envolve uma instituição financeira, chamada depositária, que compra as ações, recebe os e os distribui.

Dessa forma, não é preciso abrir conta no exterior para ter parte de seu patrimônio investido em grandes marcas de tecnologia, como Apple, Microsoft, Amazon, Disney, Alibaba e Facebook.

Estamos falando de marcas que dominam os índices americanos com resultados positivos há mais de dez anos e cujo valor de mercado já supera o PIB de países da América Latina, da Oceania e da África.

O fundo chega ao portfólio do BTG como mais uma opção de para os clientes do banco e representa uma maneira de reduzir o risco político e monetário brasileiro na carteira dos investidores.

Ainda é possível se beneficiar da gestão profissional para aumentar suas chances de lucrar com algumas das maiores companhias do mundo. Os especialistas acompanham regularmente o dia a dia das empresas e podem fazer balanceamentos periódicos na carteira em busca de mais rentabilidade.

Com aporte mínimo de 100 reais, o produto é isento das taxas de performance e administração e está disponível para todos os clientes do banco. Além disso, possui liquidez de D+3, o que significa que é possível resgatar o dinheiro três dias úteis após a solicitação.

