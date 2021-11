BTG lança primeiro fundo de índice de ações de commodities do Brasil

O BTG Pactual (BPAC11), em parceria com a Teva Indices, anuncia nesta terça-feira, 30, o lançamento do ETF BTG Pactual Teva Commodities Brasil Fundo de Índice (CMDB11), fundo que replica o índice Teva Ações Commodities Brasil, negociado em . O ETF está disponível na B3, com investimento mínimo de 10 reais e a de 0,50% ao ano.

Trata-se do primeiro fundo de índice de ações de commodities do mercado brasileiro. O ETF reúne 29 empresas brasileiras de commodities responsáveis por 97% das exportações do setor. Dentre as companhias que compõem o ETF estão empresas que atuam em mineração e metalurgia, alimentos de carnes e derivados, papel e celulose, açúcar e álcool, extração de petróleo e produção agrícola.

Will Landers, sócio e head de da BTG Pactual Asset Management, explica que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de commodities no mundo, que segue com tendência de alta puxada pela recuperação da demanda internacional. “O ETF CMDB11 nasce como ótima alternativa doméstica para diversificar os investimentos, apostando em um setor atrelado à economia global, com receita dolarizada.”

Já Gabriel Verea, CEO da Teva, acrescenta que um índice baseado em empresas produtoras e exportadoras de commodities é uma forma inovadora de olhar um setor relevante da economia brasileira. “São poucos países que comportam uma estratégia semelhante", diz.

Entre julho de 2016 e outubro de 2021, o índice acumulou uma performance de 254,4% ante 98,2% do no mesmo período. Atualmente, as commodities representam 65% das exportações brasileiras. No mercado global, o Brasil representa 50% do comércio mundial de soja, 13,4% da produção global de carnes e 4% da produção de petróleo.

"Dado o cenário, vemos uma tendência de aumento da participação desses setores no PIB brasileiro e de valorização dessas companhias no mercado global. O ETF CMDB11 passa a ser mais uma ótima opção de investimento e faz parte da estratégia do BTG Pactual de sempre desenvolver produtos com foco no cliente, oferendo melhores de acordo com o momento da economia", finaliza Landers.