BTG libera envio de remessas para o exterior pelo app; veja como funciona

O BTG Pactual digital acaba de lançar uma nova funcionalidade. Agora os clientes do banco podem realizar remessas de dinheiro para o exterior pelo aplicativo. A ferramenta de câmbio online, lançada em fevereiro, antes estava restrita ao site do BTG.

O banco permite a remessa como disponibilidade (para conta de mesma titularidade no exterior), com valores de até 3.000 dólares ou 2.600 euros. Pessoas que viajam para o exterior com frequência e têm conta em outro país são grandes beneficiárias da novidade, pois podem economizar com as transferências pelo aplicativo.

Ao enviar a remessa, o cliente sabe exatamente qual é o custo do valor da moeda e ainda paga apenas 1,10% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ao optar por fazer as compras no cartão de crédito fora do país, é preciso pagar 6,38% de IOF.

A tarifa, de 45 reais, é outra vantagem da modalidade. Isso porque o custo é de 90 reais para quem faz o envio pela mesa de câmbio. Portanto, se a remessa for para uma conta de mesma titularidade de até 3.000 dólares ou 2.600 euros, vale mais a pena fazer o envio pelo app.

Para usar a ferramenta, basta acessar a tela inicial do app, clicar em “investir/produtos” e selecionar “câmbio”. Feito isso, o cliente já tem acesso ao box em que deve escolher o motivo da operação, a moeda, o valor e os dados da conta. A assinatura do contrato de câmbio é online, e o acesso ao comprovante e ao contrato fica disponível no aplicativo.

Serviço dedicado de câmbio

Outras operações podem ser feitas direto na mesa de câmbio do banco. “O cliente que deseja realizar envio ou recebimento em outras moedas, valores superiores ou em outras naturezas cambiais – como investimentos, aporte de capital e compra de imóvel – pode seguir com nosso atendimento via mesa de câmbio”, diz Roberta Pires, diretora associada à área de câmbio do BTG Pactual.

“O BTG conta com um serviço dedicado para operações mais complexas e estruturadas de envio e recebimento de recursos do exterior”, complementa Marco Câmara, head da área de câmbio do BTG Pactual.

Os clientes do BTG também podem sinalizar pelo aplicativo ou site que desejam ser atendidos para outras naturezas cambiais e moedas diferentes das disponíveis no câmbio online. Há também a opção de ligar para o banco caso queira fazer remessas maiores, de outras naturezas, para ter um atendimento dedicado.

Ainda tem dúvidas sobre o envio de dinheiro para o exterior? Conte com a ajuda do time de câmbio do BTG Pactual digital.