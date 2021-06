BTG Pactual amplia plataforma de parceiros com recém-fundado AFS Capital

O BTG Pactual (BPAC11) acaba de acertar a vinda de mais um escritório de agentes autônomos para a sua plataforma de parceiros. É a AFS Capital, um escritório recém-inaugurado e co-fundado por João Paulo Luque.

Luque, que também é o CEO da AFS, ficou conhecido no mercado ao co-fundar com mais quatro sócios há dois anos a High Capital, uma assessoria de investimentos ligada à XP. O novo escritório chega ao BTG com outros 20 sócios e a meta de chegar a 1 bilhão de reais em ativos em menos de um ano de operação.

Nos últimos meses, o BTG (do mesmo grupo que controla a EXAME) se associou a alguns dos maiores escritórios de agentes autônomos do mercado, como a EQI Investimentos e a Acqua-Vero Investimentos, como parte da estratégia para acelerar o ganho de escala de sua plataforma voltada para o investidor de varejo, o BTG Pactual digital.

“A opção pelo BTG Pactual teve como principal fator a oportunidade de oferecer aos clientes algo além de produtos de investimentos, mas, sim, uma solução completa de serviços financeiros e que atendesse todos os objetivos do investidor”, disse Luque.

Antes da High Capital, Luque havia sido sócio da Monte Bravo Investimentos e trabalhado no Bradesco e no HSBC nas áreas de private bank e wealth management.

A equipe da nova AFS Capital nasce com quatro filiais e contará também com Rita Bierbrauer, que foi uma das responsáveis pela estruturação do segmento private para investidores acima de 1 milhão de reais no Bradesco. Faz parte dos planos se tornar uma instituição financeira em um segundo momento.