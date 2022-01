BTG Pactual compra carteira da Planner e reforça operação de varejo

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou ao mercado nesta manhã de quarta-feira, dia 26, a compra de 100% da carteira de varejo da Planner Investimentos, que inclui as frentes de corretagem e assessoria de investimentos para pessoas físicas. O objetivo, segundo o banco, é impulsionar a expansão do BTG Pactual digital. Os valores não foram divulgados.

"A aquisição da carteira da Planner nos permite ganhar ainda mais escala, com diluição de custos, ganhos de eficiência, sinergia e produtividade", afirmou Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual digital.

Clientes e assessores da Planner passarão a contar com toda a estrutura do BTG Pactual após a operação.

"Eles terão acesso a uma gama ainda maior de produtos e serviços, com soluções altamente tecnológicas e com toda a tradição, solidez financeira e experiência do maior banco de investimentos da América Latina", disse Carlos Arnaldo Borges, CEO da Planner Investimentos.

A compra da carteira de investidores que são pessoa física da Planner faz parte de um movimento agressivo do BTG Pactual para conquistar cada vez mais a massa crescente de novos investidores no mercado nacional.

Entre as últimas investidas do banco de dois anos para cá estiveram as aquisições da Fator Corretora, da Universa (que inclui a casa de análise Empiricus e a gestora Vitreo) e da Necton Investimentos, entre outras.

Sem a frente de atendimento ao varejo, a Planner voltará o foco ao mercado de investidores institucionais, que, de acordo com o CEO, "sempre foi uma tradição" da empresa.

A incorporação da carteira da Planner ainda depende de aprovações regulatórias do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade.

