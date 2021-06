BTG Pactual digital anuncia portabilidade de previdência pelo aplicativo

O BTG Pactual digital acaba de incluir uma nova funcionalidade em seu aplicativo. A partir de agora, os clientes do banco podem solicitar portabilidade de previdência online. A novidade permite, portanto, a migração de recursos investidos em outras instituições para o banco com mais autonomia, algo ainda raro entre os bancos de varejo brasileiros.

Isso porque, normalmente, é preciso entrar em contato com a área de atendimento das instituições financeiras quando se deseja solicitar a migração. “Agora é possível fazer todo o processo de maneira simples e rápida, sem ter de entrar em contato com o banco. Este é o diferencial do novo serviço”, explica Gabriel Escabin, head de Previdência do BTG Pactual.

Por que fazer a portabilidade da previdência?

Os debates recentes a respeito da reforma da Previdência Social ajudaram a evidenciar a importância do planejamento financeiro para garantir a . “Quase todos os brasileiros que trabalham hoje sabem que a previdência pública não será suficiente para que possam se aposentar”, alerta Escabin.

Nesse cenário, a busca por investimentos de mais rentáveis ganhou destaque. E a previdência privada se destaca por permitir estipular o valor investido mensalmente para acumular recursos e atingir seus objetivos. “Suas grandes vantagens estão na acumulação de longo prazo, na redução dos custos de tributação sobre o produto e, principalmente, no fato de você poder fazer a conversão de renda no futuro”, diz.

Mas muitos investidores se enganam ao achar que, por se tratar de um investimento de longo prazo, não precisam fazer avaliações periódicas, assim como fazem com outros ativos da carteira. “Não podemos separá-la dos outros investimentos. Se você tem , CDBs, fundos, entre outros, você precisa observar a previdência da mesma maneira como faz com eles”, explica Escabin.

Vale ficar atento à rentabilidade e às taxas cobradas. Verifique com a instituição financeira o histórico de rendimentos de sua previdência pelo menos uma vez ao ano. Caso esteja abaixo do , atrelado à (hoje, em 3,5% ao ano), é hora de buscar mais vantajosas.

A portabilidade do plano de previdência é um direito de todo investidor. Caso esteja insatisfeito com a instituição que mantém seus recursos de aposentadoria sob custódia ou tenha encontrado um produto mais atrativo, ele pode solicitar a transferência do patrimônio de previdência para outro fundo de maneira gratuita. “No BTG Pactual não cobramos nenhuma taxa pelo serviço”, garante.

Vale destacar, também, que o processo é totalmente isento de imposto de renda e que o movimento é feito entre as seguradoras — e não pela conta bancária do investidor.

“Ao trazer recursos da instituição atual para o BTG Pactual, o investidor não faz um resgate, apenas movimenta seu dinheiro. Assim, se ele tem 1.000 reais no plano de previdência atual, os mesmos 1.000 reais serão transferidos”, finaliza.

Como fazer a portabilidade da previdência

O processo funciona de maneira similar ao que acontece no mercado de telefonia. “Quando o cliente está insatisfeito com o serviço prestado por uma operadora ou encontra um serviço mais interessante para o seu perfil, ele solicita a portabilidade do número. Com a previdência é tão simples quanto. Basta ter em mãos o extrato do investimento e preencher as informações sinalizadas dentro do aplicativo”, explica.

Veja, abaixo, um passo a passo para realizar a operação dentro do app do BTG Pactual digital:

Acesse a área logada do aplicativo e selecione “Investir/Produtos”; Selecione a opção “Previdência Privada” e, em seguida, clique em “Portabilidade”; Com o extrato de sua previdência em mãos, preencha os dados solicitados; Escolha para qual plano deseja migrar e envie a solicitação.

O processo de portabilidade leva, em média, dez dias úteis após a solicitação para ser concluído. Uma das vantagens do BTG é o sistema multifundos, que permite ao cliente em diferentes dentro de um único produto. Assim, ao contratar o plano, é possível ter acesso a diversos ativos e flexibilidade de atuação, uma vez que pode investir em , variável e ainda alocar os valores com mais facilidade.